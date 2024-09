Gli outfit autunnali per il ritorno in ufficio: moda, comfort e tendenze da seguire

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’autunno si avvicina e mentre le temperature esterne sembrano esitare, i professionisti si preparano a tornare al lavoro, affrontando il dilemma di cosa indossare. La moda per il periodo autunnale si adatta alle esigenze di un ambiente professionale, con tendenze che uniscono praticità, comodità e uno stile rinnovato. Gli esperti di moda hanno già cominciato a delineare quali saranno i must-have per il guardaroba da ufficio, creando outfit accattivanti e alla moda.

tendenze in arrivo: dal casual al demure

il ritorno dell’outfit ‘demure’

Il rientro in ufficio ha visto emergere un nuovo approccio agli outfit, un ritorno al look ‘demure’ e consapevole. Questo trend, molto apprezzato dalla Generazione Z e amplificato sui social, incoraggia i professionisti a optare per abbigliamenti più sobri ed eleganti, rispetto ai look informali indossati durante le vacanze estive. La popolarità del tormentone di TikTok “Very demure, very mindful”, creato dall’influencer Jools Lebron, è solo un esempio di come il concetto di moda si sia evoluto, trasformando l’abbigliamento da lavoro in un’espressione di classe e regalità.

In questo contesto, il guardaroba da ufficio si arricchisce di capi già conosciuti e spesso indossati in passato, ritrovando una sua identità rassicurante. La scelta di ogni pezzo diventa cruciale, poiché gli outfit devono riflettere una professionalità distinta, senza però rinunciare a un tocco personale. L’idea è di costruire una “capsule” efficiente, composta da abbinamenti pratici e versatili per i giorni feriali.

la rinascita del denim

Un’attenzione particolare va al ritorno del denim, che perde la sua etichetta di “sciatto” per diventare un’icona di stile da lavoro. I jeans, particolarmente quelli con vita media e gamba a zampa, ritornano prepotentemente nei look da ufficio. Questi capi, essenziali per un look informale e al tempo stesso curato, sono stati presentati in passerella e acclamati dai media britannici, facendoli diventare una scelta obbligata per gli ambienti professionali.

Le varianti spaziano dai classici Levis 501 ai modelli più all’avanguardia di brand come Zara, Mango e Uniqlo, rendendo il denim accessibile a tutte le tasche. L’accoppiamento ideale per i jeans include abbinamenti con maglioni e camicie, creando un’immagine di stile che richiama nostalgicamente gli anni ’90, ma con un tocco moderno per il ventunesimo secolo.

capi indispensabili: cardigan e giacche

il cardigan come simbolo di comfort

Tra i capi che incarneranno il comfort casual di questo autunno c’è il cardigan, vera e propria icona del “back to office”. Questo indumento, nelle sue versioni corte e lunghe, ritorna alla ribalta come simbolo di praticità e calore. I maglioni di lana, accessibili e proposti da numerosi marchi, si abbinano facilmente con t-shirt bianche e pantaloni a gamba larga, creando outfit sia casual che sofisticati.

In questo contesto, le giovanissime potranno scegliere cardigan corti e aderenti, mentre le versioni lunghe, con cintura in vita, sono ideali per chi cerca un tocco di eleganza. La versatilità di questo capo permette di esplorare stili diversi, a seconda dell’occasione e dell’interpretazione personale.

l’immancabile blazer

Il blazer si conferma un’altra scelta chiave per le giornate lavorative autunnali. Caratterizzato da tagli sia mono che doppio petto, il blazer è disponibile in vari materiali e fantasie, con una predilezione per il gessato. Questo capo rappresenta un passepartout ideale per il guardaroba professionale: facilmente abbinabile a gonne, jeans e abiti lunghi, il blazer è la risposta per chi desidera unire eleganza e funzionalità.

Non soltanto le taglie classiche sono in voga, ma anche le varianti oversize, che riflettono il trend moderno e lo street style. Brand rinomati come Giorgio Armani e Chanel offrono opzioni per ogni budget, permettendo a tutti di adattare il proprio look alle nuove tendenze autunnali.

scarpe e accessori: il tocco finale

la mocassino-mania

Con l’arrivo di questo autunno, i mocassini conquistano un posto di rilievo nel panorama delle calzature da lavoro. Eleganti e pratici, questi modelli spaziano dai classici di Tod’s, riconosciuti per la loro qualità, ai mocassini con fibbia di Gucci, fino alle versioni più informali di Timberland. Ogni variante si adatta a stili diversi, dai più casual a quelli più sofisticati, permettendo a chiunque di scegliere il paio più adatto.

I mocassini possono essere abbinati a calzini bianchi, creando uno stile trendy e moderno, e rappresentano una soluzione perfetta per chi desidera mantenere un look curato senza rinunciare al comfort. Alcuni modelli, come quelli con suola in gomma o eleganti in vernice, offrono la possibilità di esprimere personalità e stile anche in ambito lavorativo.

gonne e abbinamenti

Infine, non si può parlare di moda autunnale senza menzionare la gonna, che quest’anno la presenta in versioni ultracorte, quanto gli shorts, che possono essere indossate con collant coprenti e colorati adatti a ogni età. Per le professioniste, abbinare gonnelline e calzoni a camicie o body sottili rappresenta una scelta ideale per un look aggiornato e confortevole.

Il mix di capi crea outfit distintivi e di classe, perfetti per l’ufficio e in grado di offrire versatilità senza compromettere la professionaltà. Scarpe come ballerine o stivali-tronchetti completeranno il look, soddisfacendo ogni esigenza di stile per il rientro in ufficio, adattandosi perfettamente alle tendenze autunnali.

La moda autunnale si prepara a colorare le giornate in ufficio con eleganza e praticità, tracciando un percorso di ritorno al workwear che fonde creatività e comfort in un’unica palette di stili.