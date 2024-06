Gomorra – La Serie: Un Decennio di Successo e Influenza nel Panorama Seriale Italiano

In occasione del decimo anniversario dal suo debutto su Sky, avvenuto il 6 giugno 2014, i protagonisti della serie di successo “Gomorra – La Serie” si riuniscono per uno speciale intitolato “Gomorra – La Serie: 10 Anni Dopo”. Lo speciale andrà in onda domenica 2 giugno su Sky e sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand.

“Un Viaggio Indimenticabile attraverso le Strade di Napoli”

Lo speciale vedrà la partecipazione di Marco ‘Amore , Salvatore Esposito , Fortunato Cerlino , Maria Pia Calzone , Ivana Lotito e Cristina Donadio , insieme ad Arturo Muselli e Fabio De Caro . protagonisti si riuniranno per ricordare e celebrare l’avventura vissuta sul set, ripercorrendo quel viaggio che ha cambiato le regole della serialità italiana e le loro vite.

“Gomorra – La Serie” è un’epopea nera di 58 episodi e un film di grande successo, “‘immortale”, che fa da ponte fra la quarta e la quinta stagione della serie. La regia del film è di Marco ‘Amore, mentre la sceneggiatura è opera di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Marco ‘amore, Francesco Ghiaccio e Giulia Forgione. La serie, partita dalle strade delle periferie di Napoli, ha fatto il giro del mondo, presentando lotte sanguinose per il potere, denaro, amore e morte. Il racconto, dalle tinte foschissime, è pieno di personaggi indimenticabili e colpi di scena da gelare il sangue, trasformando quelle periferie nel simbolo di tutte le periferie del mondo.

“Un Successo senza Confini: ‘impatto di Gomorra nel Mondo”

“Gomorra – La Serie” è amatissima in Italia e la più popolare delle serie italiane anche all’estero, secondo i dati di Parrot Analytics. La serie è stata inserita per due volte dal New York Times sul podio della prestigiosa classifica delle migliori serie dell’anno, e nel 2017 è stata inclusa tra le prime 5 migliori produzioni internazionali del decennio.

Dopo aver conquistato più di 190 territori nel mondo e aver ottenuto numerosi riconoscimenti di pubblico e critica, “Gomorra – La Serie” si appresta a tornare con un prequel. Sky Studios e Cattleya stanno lavorando a un nuovo progetto che racconterà l’ascesa criminale del boss Pietro Savastano, da quando era solo un ragazzo di strada fino a diventare il più importante e spietato boss di Napoli. Alla sceneggiatura del prequel troviamo Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli.

“Gomorra – La Serie” è una produzione ancora oggi in grado di competere ad altissimo livello con le più acclamate serie internazionali, grazie alla sua indiscussa qualità produttiva e di scrittura e a un cast di talenti straordinari. La serie è scritta da Leonardo Fasoli, Stefano Bises, Maddalena Ravagli, Ludovica Rampoldi, Giovanni Bianconi, Filippo Gravino, Enrico Audenino, Monica Zapelli, Valerio Cilio, Gianluca Leoncini e naturalmente Roberto Saviano, dal cui omonimo bestseller edito da Arnoldo Mondadori Editore la serie è tratta. Nel corso delle varie stagioni, diversi registi si sono avvicendati dietro alla macchina da presa: Stefano Sollima, Francesca Comencini, Claudio Cupellini, Claudio Giovannesi, Marco ‘Amore, Enrico Rosati e Ciro Visco. Il cast, ormai celebre, include Marco ‘Amore, Salvatore Esposito, Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Marco Palvetti, Cristina Donadio, Cristiana Dell’Anna, Arturo Muselli, Ivana Lotito e Loris De Luna.