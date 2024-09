Grande concerto di jazz al Charity Café: il quartetto di Gegè Munari accende la musica afro-americana

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Redazione

Il primo venerdì del mese segna un’importante data per gli amanti del jazz, poiché il Charity Café ospita un concerto straordinario guidato dal batterista Gegè Munari. Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per riscoprire i grandi classici della musica afro-americana. Con un repertorio che include alcuni dei più celebri standard jazz, il quartetto promette di regalare al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente, elevando l’atmosfera del locale a nuovi livelli di emozione musicale.

Un maestro della batteria: Gegè Munari

La carriera e lo stile di un artista

Gegè Munari è un nome di riferimento nel panorama musicale italiano e internazionale. Con una carriera che si estende per oltre tre decenni, il batterista ha collaborato con importanti nomi del jazz e della musica leggera, regalando a ciascuna performance un tocco inconfondibile. La sua abilità tecnica si sposa con una profonda sensibilità musicale, rendendolo un interprete apprezzato ovunque. Munari non è solo un batterista, ma una vera e propria guida artistica, capace di unire i membri della band in un’intesa collaudata e affiatata.

Il quartetto: una sinfonia di talenti

Oltre a Gegè Munari, la band include musicisti di grande talento, ognuno con un proprio linguaggio espressivo.

Stefano Di Grigoli , con il suo sax, arricchisce le melodie con toni caldi e profondi, incantando il pubblico ad ogni nota.

, al pianoforte, offre armonie eleganti, mescolando la tradizione jazzistica con spunti di innovazione.

al contrabbasso fornisce una solida base ritmica, creando un dialogo sonoro che trascina e coinvolge.

Questa combinazione di talenti fa sì che ogni esibizione si trasformi in un viaggio musicale unico e irripetibile, capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano.

Charity Café: un ambiente unico per la musica

L’atmosfera del locale

Situato in Via Panisperna 68, il Charity Café si distingue per il suo ambiente accogliente e intimo. Durante il mese di settembre, il locale è aperto dal martedì al sabato, adattandosi perfettamente all’idea di condividere serate all’insegna del buon cibo e della buona musica. Con orari che vanno dalle 18:00 fino all’02:00, c’è ampio spazio per godere di un aperitivo o una cena prima di lasciarsi avvolgere dalle sonorità proposte dai musicisti.

Dettagli dell’evento

L’aperitivo, chiamato AperiTIME, si svolge dalle 19:00 alle 21:00, una perfetta introduzione al live che inizia alle 22:00 . L’ingresso al concerto prevede una prima consumazione obbligatoria al prezzo di € 10, una cifra accessibile per un’esperienza che promette soddisfazioni dal punto di vista musicale e umano. Le successive consumazioni sono a discrezione del menu del locale e non è necessaria una prenotazione.

È chiaro che il Charity Café non è solo un luogo per degustare drink prelibati, ma una vera e propria arena della musica dal vivo, dove talenti come il quartetto di Gegè Munari possono esprimersi liberamente, creando così un legame profondo con il pubblico presente.

Con queste premesse, il concerto del primo venerdì del mese si prospetta non solo come un evento musicale, ma come un’esperienza culturale indimenticabile da non perdere.