Grave incidente a Premariacco: due piloti di ultraleggero ustionati dopo la caduta del velivolo

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Questa tragica notizia ha scosso la comunità di Premariacco, in provincia di Udine. Un incidente aereo ha coinvolto un velivolo ultraleggero che, dopo essere precipitato, ha preso fuoco generando così un duplice infortunio gravissimo. La rapida risposta dei soccorsi ha fatto il possibile per salvare i due occupanti, ora in condizioni critiche. L’evento ha destato preoccupazione e sono in corso indagini per chiarire le dinamiche della caduta.

Le dinamiche dell’incidente aereo

La caduta dell’ultraleggero

L’incidente si è verificato attorno alle 17 nella zona adiacente all’aviosuperficie di Premariacco. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo ultraleggero, per motivi ancora da accertare, ha iniziato a perdere quota improvvisamente, culminando con una drammatica caduta al suolo. La segnalazione dell’incidente è stata immediata, e a pochi minuti dal fatto, diversi testimoni hanno allertato i servizi di emergenza.

L’incendio e le operazioni di soccorso

Dopo l’impatto, l’ultraleggero ha preso fuoco, alimentando le fiamme e rendendo l’intervento di soccorso ancor più critico. La centrale operativa del Sores Fvg ha prontamente inviato una automedica e due ambulanze per far fronte alla situazione emergenziale. I paramedici, giunti sul posto, hanno riscontrato la gravità della situazione e hanno chiesto il supporto dei vigili del fuoco, essenziali per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona circostante.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato cruciale per evitare ulteriori esplosioni e per garantire la sicurezza di tutti i presenti. Nonostante le operazioni di soccorso, la gravità delle ustioni riportate dai due piloti ha sollevato una forte preoccupazione.

Le condizioni dei piloti e le operazioni di emergenza

L’arrivo in ospedale e il trattamento

I due occupanti del velivolo, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Udine. All’arrivo al Pronto soccorso, le loro condizioni sono risultate molto critiche e i medici hanno deciso di tenerli in prognosi riservata. Le ustioni riportate sono di gravità variabile, ma il quadro generale è altamente complesso e richiede un monitoraggio attento e specialistico.

Indagini delle autorità competenti

Le autorità competenti, tra cui i carabinieri, hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. È fondamentale verificare cosa abbia portato alla perdita di controllo del velivolo, e se ci siano state violazioni delle norme di sicurezza. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i dati del volo per ottenere un quadro più chiaro della situazione.

Non si esclude la possibilità di un controllo delle condizioni tecniche dell’ultraleggero, per determinare se vi siano stati malfunzionamenti al momento del volo. La comunità locale segue con apprensione gli sviluppi di questa triste vicenda, auspicando per i due piloti una pronta ripresa.