Gustificio di Carmignano di Brenta premiato come miglior bar d’Italia nella Guida Gambero Rosso 2025

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il mondo della ristorazione italiana continua a stupire, e il bar Gustificio di Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, si è distinto conquistando il prestigioso riconoscimento del Premio illy Bar dell’anno. Questo premio è stato assegnato durante la presentazione della 25ª edizione della Guida Bar d’Italia 2025, un’importante pubblicazione realizzata in collaborazione con illycaffè. Con oltre 1.100 bar selezionati, la guida rappresenta un valido strumento per scoprire le migliori realtà del panorama nazionale.

Il premio illy e la Guida Bar d’Italia

Crescita e selezione dei bar

La Guida Bar d’Italia, una delle pubblicazioni più attese da appassionati e professionisti del settore, ha visto un incremento significativo nel numero di bar selezionati. Per l’edizione 2025, il numero totale è salito a 1.100 unità, rispetto ai 1.091 dello scorso anno. Questo dato dimostra non solo la qualità crescente delle insegne ma anche la varietà e la ricchezza dell’offerta presente nel settore.

I nuovi ingressi nell’anno corrente sono ben 106, a testimonianza della continua evoluzione e della dinamicità del settore. Questa espansione offre nuovi spunti di innovazione e caratteristiche uniche che arricchiscono l’esperienza dei consumatori. La Guida non si limita a elencare bar, ma presenta veri e propri racconti di qualità e creatività, riflettendo un panorama in costante mutamento.

Bar e caffetterie premiati

Oltre al riconoscimento conferito a Gustificio, quest’anno i premiati con il massimo punteggio sono arrivati a un totale di 48. Tra le note di eccellenza, si segnala il gradito ritorno della Pasticceria Roberto a Erbusco, in provincia di Brescia. Nuove insegne che hanno fatto il loro ingresso nell’Olimpo della Guida sono Loste a Milano, famosa per la sua offerta contemporanea, e Palazzo Rainaldi a Treia, che in occasione del debutto è riuscito a conquistare l’ambito riconoscimento. Anche la caffetteria specialty Faro, situata vicino al centro di Roma, si è guadagnata una menzione speciale per la sua qualità.

La situazione regionale e le tendenze

Lombardia e Veneto leader nel settore

Analizzando la distribuzione regionale dei premi, emerge chiaramente che la Lombardia mantiene il primato con 158 bar selezionati, seguita dal Veneto con 113 e dall’Emilia-Romagna con 89. Questi numeri non solo evidenziano l’importanza di queste regioni nel panorama baristico italiano, ma dimostrano anche il forte impegno verso l’innovazione e la qualità da parte degli operatori.

In aggiunta, è importante notare la presenza significativa del Sud Italia, soprattutto con la Sicilia e la Puglia. Entrambe queste regioni si distinguono per la qualità delle loro insegne, contribuendo a una rinascita culturale del settore che non può essere sottovalutata. La Puglia, in particolare, si è contraddistinta come protagonista con 15 nuovi ingressi, segno di un territorio in fermento.

L’innovazione e l’identità locale

Quest’anno, il tema dell’innovazione è stato centrale nell’assegnazione dei premi. Come sottolineato da Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè, i bar di oggi sono molto più di semplici luoghi di consumo; rappresentano spazi di socializzazione e cultura, capaci di adattarsi a un contesto economico sfidante. I bar, pertanto, devono saper creare esperienze autentiche per i loro clienti, non solo offrendo un buon caffè ma anche una realistica e piacevole esperienza di consumo.

Marina Savoia, curatrice della Guida, ha messo in evidenza l’importanza dell’identità del locale. In un contesto così complesso, è la visione e la coerenza del brand a determinare il successo. La capacità di rinnovarsi e di comunicare in modo efficace, dal proprio sito web all’ambiente fisico, è essenziale per attrarre e mantenere una clientela fidelizzata.

Il riconoscimento al bar Gustificio di Carmignano di Brenta si inserisce, quindi, in un quadro di stima crescente nei confronti di un settore che dimostra di sapere affrontare le sfide del mercato e di evolversi, mantenendo al centro l’attenzione per la qualità e le esperienze dei consumatori.