Harry, visita lampo a Londra: delusione di Re Carlo

Il principe Harry ha fatto una visita lampo al padre, Re Carlo, che si sta riprendendo da un intervento alla prostata per un tumore. Tuttavia, l’incontro tra padre e figlio è durato solo 45 minuti, e Harry ha trascorso solo 26 ore a Londra. Non ha avuto nemmeno l’opportunità di incontrare il fratello William, i nipotini o la cognata Kate Middleton, che si sta riprendendo da un intervento chirurgico. Inoltre, Harry ha dormito in hotel anziché a Clarence House. Secondo l’esperto reale Robin Jonson, il Re Carlo è rimasto deluso dalle modalità della visita e dal fatto che Harry non abbia avvisato in anticipo della sua venuta.

Il mancato preavviso e il cambiamento dei piani

La mancanza di preavviso da parte di Harry ha causato ulteriore frustrazione al Re Carlo. Harry è atterrato all’aeroporto di Heathrow e si è diretto direttamente a Clarence House senza avvisare il padre. Questo ha costretto Carlo a cambiare i suoi piani, poiché aveva intenzione di partire per la tenuta nel Norfolk per continuare il suo trattamento contro il tumore. Nonostante le “buone intenzioni” di Harry, la sua sorpresa non è stata ben accolta dal padre, che si è sentito nervoso e deluso.

Re Carlo prosegue le cure

Dopo l’incontro con Harry, Re Carlo è partito per la tenuta di Sandringham con la moglie Camilla. È stato avvistato per la prima volta dopo l’annuncio della sua malattia nella chiesa di Santa Maria Maddalena, dove è stato accolto dal reverendo Paul Williaams. Carlo si sta dedicando alle cure necessarie per il suo tumore e ha rimandato tutti gli impegni pubblici per concentrarsi sulla sua salute. Nonostante le tensioni con Harry, il Re Carlo sta affrontando la sua malattia con determinazione e il sostegno della sua famiglia.

