Hot Wheels Let’s Race: Scopri il trailer della nuova serie animata su Netflix!

Hot Wheels Let’s Race: la nuova serie per bambini in arrivo su Netflix

Da una collaborazione tra Mattel, Inc. e Netflix nasce Hot Wheels Let’s Race, una nuova serie per bambini che debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo 4 marzo. La serie, prodotta da Mattel Television Studios, è ispirata all’omonima linea di giocattoli che ha conquistato il mondo intero.

La trama di Hot Wheels Let’s Race segue le avventure di sei giovani piloti: Coop, Spark, Mac, Brights, Axle e Sidecar. Questi coraggiosi protagonisti si sfidano in pista al volante di automobili incredibili, regalando al pubblico azioni mozzafiato e acrobazie pazzesche.

I produttori esecutivi della serie sono Rob David, Christopher Keenan (Thomas & Friends: All Engines Go) e Fred Soulie (Hot Wheels: Ultimate Challenge). Il ruolo di produttore creativo è affidato a Mike Roberts (Final Space), mentre Diane A Crea (Barbie: Epic Road Trip) ricopre il ruolo di produttrice senior. I servizi di animazione per Hot Wheels Let’s Race sono forniti da Sprite Animation Studios e OLM Digital.

La sigla di Hot Wheels Let’s Race è stata realizzata da Patrick Stump, pluripremiato cantautore e frontman dei Fall Out Boy. Stump ha anche composto la colonna sonora e le musiche di sottofondo per i vari episodi della serie.

In un’intervista, Patrick Stump ha dichiarato: “Ho trascorso gran parte della mia infanzia nel garage di mio nonno, passandogli gli attrezzi mentre lavorava alle auto e sognando ad occhi aperti sulla musica. Ma Hot Wheels era il mio modo di collegarmi al suo amore per le auto. Ecco perché ero così entusiasta di avere l’opportunità di lavorare su Let’s Race con Mattel Television Studios“.

Hot Wheels Let’s Race promette di essere una serie avvincente e adrenalinica, che catturerà l’attenzione dei giovani spettatori. Con la combinazione di automobili incredibili, azioni mozzafiato e una colonna sonora coinvolgente, la serie promette di portare l’esperienza dei giocattoli Hot Wheels sullo schermo, regalando emozioni e divertimento a tutti i fan.

Non resta che attendere il 4 marzo per immergersi nel mondo di Hot Wheels Let’s Race e seguire le avventure dei coraggiosi piloti che si sfidano in pista per la vittoria.

