I Lennon Legend in concerto al Village Celimontana: un viaggio nella musica di John Lennon

Ultimo aggiornamento il 19 Agosto 2024 by Redazione

Il 21 agosto, il Village Celimontana ospiterà un evento che appassionerà i fan della musica di JOHN LENNON: il concerto della tribute band I Lennon Legend. Questa formazione musicale è nota per il suo impegno nel ripercorrere la carriera iconica del celebre artista, dalle sue origini fino ai lavori più sfumati della sua vita. Attraverso una selezione di brani che spaziano dai primi anni di ROCK’N’ROLL a capolavori come “Double Fantasy”, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nella straordinaria storia di uno dei musicisti più influenti del XX secolo.

La storia della band

Origini e formazione del gruppo

Il progetto I Lennon Legend nasce dalla passione di Antonello Ripepi, un chitarrista, bassista e cantante dalla voce unica e graffiante. Fin dalla sua giovinezza, Ripepi ha vissuto la musica come un elemento fondamentale della sua vita, formando parte degli Apple Pies, una storica tribute band dei Beatles. Questa esperienza ha in seguito posto le basi per fondare un nuovo gruppo, che potesse andare oltre la mera emulazione dei Fab Four, per focalizzarsi su un artista la cui musica ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura contemporanea: JOHN LENNON.

Dal 2006, Ripepi ha unito a sé alcuni amici musicisti, con l’intento di rendere omaggio a Lennon in un modo che prescinda dalle sole esibizioni live. La loro missione è quella di esplorare la carriera del musicista in maniera approfondita, rivelando le sfumature e i cambiamenti del suo percorso artistico. Con una scaletta che abbraccia i momenti cruciali della carriera di Lennon, I Lennon Legend si prefiggono di narrare non solo le canzoni celebri, ma anche i brani meno noti che raccontano la sua storia personale, le sue emozioni e le sue trasformazioni artistiche.

Il repertorio musicale

Il repertorio musicale de I Lennon Legend si sviluppa lungo un arco temporale che include brani iconici e momenti cruciali della vita di Lennon. Partendo dai primi successi con i Beatles, si passa a brani solisti che riflettono la sua crescita artistica e personale. La band propone una selezione di canzoni che spaziano dai ritmi incalzanti del rock delle origini ai toni più malinconici e riflessivi di album come “Imagine” e “Double Fantasy”, quest’ultimo rappresentante un ritorno trionfale di Lennon dopo anni di vita familiare.

Ogni performance è caratterizzata da un’interpretazione autentica delle canzoni, con Ripepi che si destreggia tra chitarra e voce, creando un legame emotivo con il pubblico. Lo spettacolo non si limita ad essere un tributo, ma si propone di essere una celebrazione dell’eredità musicale di JOHN LENNON, un invito a riscoprire i suoi testi e il loro significato profondo.

Dettagli dell’evento

Data e location

Il concerto si svolgerà il 21 agosto presso il Village Celimontana, situato in Via della Navicella, 12, nel cuore di Roma. Questo suggestivo setting offre un’atmosfera accogliente e immersiva, perfetta per un evento musicale che rende omaggio a una leggenda della musica come JOHN LENNON. I dettagli organizzativi risultano ben pianificati, promettendo una serata indimenticabile per tutti gli appassionati.

Orari e modalità di accesso

I Lennon Legend saliranno sul palco alle ore 22, pronti a regalare una performance di circa due ore. Per gli spettatori che desiderano assistere al concerto, si consiglia di arrivare in anticipo per trovare il posto migliore e godere appieno dell’esperienza. Le modalità di accesso sono semplici e accessibili, senza particolari restrizioni; l’evento è aperto a tutti gli amanti della musica, dai più giovani ai sostenitori di lunga data della musica di Lennon.

Questa serata rappresenta un’opportunità unica per rivivere la magia e l’influenza duratura di uno dei più grandiosi artisti della storia della musica, offrendo una testimonianza vivente della sua eredità attraverso l’interpretazione della band I Lennon Legend.