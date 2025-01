I Migliori Supplì di Roma li trovi ad Acilia: scopri dove

Nel cuore di Dragona Acilia, tra le strade vivaci e ricche di storia della periferia romana, si trova un piccolo angolo di paradiso per gli amanti della cucina: Spiga D’Oro Bakery. Questo forno artigianale è rinomato per i suoi prodotti da forno di alta qualità, ma c’è una specialità che lo rende unico: i supplì al telefono, un’icona della tradizione romana.

I Supplì al Telefono: Tradizione e Gusto

I supplì al telefono sono un simbolo della cucina romana e devono il loro nome al caratteristico “filo” di mozzarella che si forma quando vengono spezzati. Preparati con riso condito con un ricco sugo di pomodoro, ripieni di mozzarella filante e avvolti in una panatura croccante, i supplì rappresentano una vera e propria esplosione di sapore.

Alla Spiga D’Oro Bakery, questa ricetta viene eseguita con maestria artigianale, seguendo fedelmente la tradizione e utilizzando solo ingredienti di prima scelta. Ogni supplì viene preparato a mano, garantendo un prodotto finale che delizia il palato.

Il Segreto dei Supplì Perfetti

La qualità dei supplì della Spiga D’Oro Bakery deriva dalla cura maniacale nella selezione degli ingredienti:

Riso Carnaroli , ideale per mantenere una consistenza perfetta e assorbire i sapori del sugo.

, ideale per mantenere una consistenza perfetta e assorbire i sapori del sugo. Sugo di pomodoro fatto in casa , realizzato con pomodori maturi che esaltano la bontà del piatto.

, realizzato con pomodori maturi che esaltano la bontà del piatto. Mozzarella fresca , scelta per garantire il classico “filo” di mozzarella che rende il supplì inconfondibile.

, scelta per garantire il classico “filo” di mozzarella che rende il supplì inconfondibile. Panatura croccante, fatta con pane grattugiato fresco per una consistenza irresistibile.

Ogni dettaglio della preparazione riflette la passione per la cucina e il rispetto per la tradizione romana.

Un’Esperienza Gastronomica Unica

La Spiga D’Oro Bakery non è solo un forno, ma un’esperienza culinaria. Entrando nel locale, si è accolti da un’atmosfera calda e familiare e dall’invitante profumo dei prodotti appena sfornati. Il personale, sempre disponibile e cordiale, guida i clienti nella scelta del prodotto ideale, raccontando la storia e l’amore che si cela dietro ogni ricetta.

Non Solo Supplì

Sebbene i supplì al telefono siano la star indiscussa, la Spiga D’Oro Bakery offre una vasta gamma di prodotti da forno, tra cui:

Pane artigianale, croccante fuori e soffice dentro.

- Dolci tradizionali, come crostate e ciambelloni.

- Snack salati, perfetti per ogni momento della giornata.

Ogni creazione è preparata con la stessa dedizione e cura, offrendo ai clienti un viaggio attraverso i sapori autentici della cucina romana.

Una Tappa Imperdibile a Dragona Acilia

Se ti trovi a Dragona Acilia e desideri assaporare un autentico pezzo di Roma, non puoi perderti i supplì al telefono della Spiga D’Oro Bakery. La combinazione di ingredienti di qualità, abilità artigianale e passione per la tradizione culinaria rende questo forno un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo.

Preparati a lasciarti conquistare dal gusto unico dei loro supplì, un vero e proprio omaggio alla gastronomia romana. Visita la Spiga D’Oro Bakery e scopri perché i suoi supplì sono considerati tra i migliori della città!