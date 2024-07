I Queen of the Stone Age infiammano Milano: la magia del rock nel cuore della città

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Una notte indimenticabile

Un’atmosfera elettrizzante ha pervaso l’Ippodromo Snai San Siro, teatro dello spettacolare concerto dei QUEENS OF THE STONE AGE, settimo appuntamento degli I-Days Milano Coca-Cola. L’evento, considerato il più atteso dell’anno, ha confermato Milano come capitale della musica italiana, attrattiva per artisti e fan provenienti da tutta la penisola.

Artisti italiani e internazionali sul palco

La serata è iniziata con i KEMAMA, band rock italiana composta da Ketty Passa, Marco Sergi e Manuel Moscaritolo, che hanno scaldato il pubblico in attesa dei THE VACCINES, celebre gruppo indie britannico. I fan sono stati stregati dalle performance musicali prima di lasciare spazio ai ROYAL BLOOD, duo di Brighton che ha entusiasmato il pubblico in attesa degli headliner, i QUEENS OF THE STONE AGE.

Il concerto da ricordare

Nonostante i precedenti dubbi legati alla salute dei membri della band, i QUEENS OF THE STONE AGE hanno regalato un live memorabile ai 18.000 fan presenti, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di ognuno. Il prossimo appuntamento è fissato ancora all’Ippodromo Snai San Siro, questa volta con i BRING ME THE HORIZON, band inglese pronta a stupire il pubblico italiano con il proprio rock epico. Prima di loro, si esibiranno YUNGBLUD, cantautore ribelle di Doncaster, e gli IMMINENCE, band metalcore svedese tra le più acclamate.

Gli eventi futuri

L’attesa cresce per l’evento pop punk dell’estate, con i SUM 41 e AVRIL LAVIGNE come co-headliner in uno show straordinario e irripetibile. L’emozionante line-up sarà aperta dai SIMPLE PLAN, iconici nel panorama della cultura pop punk. Un’occasione imperdibile per i fan, con Avril Lavigne reduce dal palco di Glastonbury e i SUM 41 che festeggiano il record di biglietti venduti in Italia, in uno spettacolo che si preannuncia esplosivo.

