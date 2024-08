I segreti del make-up estivo: oli al ginseng e colori pastello per un look radioso

Ultimo aggiornamento il 21 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

La stagione estiva porta con sé non solo il caldo, ma anche una serie di tendenze in ambito make-up che promettono di esaltare la bellezza senza appesantire la pelle. Gli oli detergenti al ginseng, i prodotti per il trucco in tonalità vivaci e le tecniche per mantenere il look fresco anche nei giorni più caldi sono solo alcune delle novità che stanno dominando il panorama beauty 2024. Colori pastello e sieri leggeri sono protagonisti indiscussi di questa estate, con un focus particolare sulla cura e l’idratazione della pelle.

Gli oli detergenti al ginseng: la nuova frontiera della pulizia

Negli ultimi anni, la cura della pelle ha assunto un’importanza crescente, e con l’arrivo dell’estate le esigenze di skincare si fanno ancora più impellenti. Tra i prodotti più ricercati ci sono gli oli detergenti al ginseng, che hanno registrato un incremento del 5,900% nelle ricerche online, secondo le ultime statistiche di Exploding Topics. Utilizzati nella famosa beauty routine coreana, questi oli sono ideali per rimuovere il trucco e le impurità accumulate nella giornata, lasciando la pelle pulita e fresca.

Secondo la rivista Cosmetic & Toiletries, gli oli detergenti al ginseng agiscono delicatamente per sciogliere le impurità senza ostruire i pori, prevenendo infiammazioni e irritazioni cutanee. A differenza di molti altri detergenti, la loro formulazione leggera non lascia alcuna sensazione di pesantezza sulla pelle, rendendoli perfetti per il clima caldo e umido dell’estate. In questo contesto, si evidenzia l’importanza di una buona routine di detersione, che non solo rimuove il sudore, ma protegge anche la pelle dagli effetti dannosi degli agenti esterni.

Il trucco per l’estate: luminosità e leggerezza

Per l’estate 2024, il make-up predilige una pelle radiosa e pulita, accompagnata da un trucco leggero e dai colori vivaci. Nicoletta Pinna, makeup artist di fama internazionale, sottolinea l’importanza di rinunciare a toni scuri e appesantiti, optando piuttosto per blush in tonalità rosate e colori pesca che riflettono freschezza e leggerezza. Gli ombretti verde acqua, celeste e lilla sono i veri protagonisti di questa stagione, in perfetta armonia con l’abbronzatura naturale della pelle.

Per chi desidera mantenere il trucco fresco e senza imperfezioni, è consigliabile optare per basi leggere come sieri o fluidi leggeri, accompagnati da una cipria per fissare i punti più lucidi del viso. Preparare bene la pelle prima del trucco è diventato un must per evitare l’effetto lucido, soprattutto durante le giornate più calde. È fondamentale utilizzare prodotti che non solo offrano una copertura, ma che allo stesso tempo proteggano e nutrano la pelle, garantendo un aspetto luminoso e sano.

Trend in continua evoluzione: nuovi prodotti e tecnologie

Nel panorama dei cosmetici estivi, molti brand hanno lanciato novità interessanti pensate per adattarsi alle specifiche esigenze della stagione calda. Il nuovo Powercell Skin Rehab Serum di Helena Rubinstein, ad esempio, offre un trattamento detox notturno per risvegliare la pelle e ridurre le impurità. Altri prodotti come il Tanning Compact Foundation SPF10 di Shiseido promettono di unire l’abbronzatura a una protezione solare efficace, risultando resistenti all’acqua e al sebo.

Per chi è alla ricerca di soluzioni più accessibili, KIKO Milano ha presentato la collezione ‘Gold Reflections‘, un assortimento di trucchi leggeri adatti per una giornata in spiaggia o una serata all’aperto. La creazione di look baciati dal sole è agevolata da prodotti luminosi e infusi di fragranze fresche, pensati per esaltare la bellezza estiva.

La cura della pelle e delle labbra: un aspetto da non trascurare

Con l’arrivo del caldo, anche la cura della pelle e delle labbra diventa cruciale. I prodotti leggeri e freschi sono essenziali per mantenere la pelle ben idratata e protetta. La gamma Sebo Pure Végétal di Yves Rocher, ad esempio, è formulata per combattere il sebo in eccesso e le impurità, fornendo trattamenti specifici come il Gel Crema Zero Difetti e il Siero Riequilibrante Anti-Ossidante. Questi prodotti sono pensati per affinare la grana della pelle e garantire un effetto opaco e uniforme, riducendo irritazioni e imperfezioni.

In aggiunta, non possono mancare i trattamenti specifici per le labbra, come l’olio labbra bi-fase ultralucido di Catrice, che si presenta come un alleato fondamentale per rinfrescare e idratare le labbra durante le calde giornate estive.

Le novità nel mondo del make-up: un focus sui capelli

Per chi desidera essere al top, anche la cura dei capelli non va trascurata. I prodotti come la maschera neutra di Aroma-Zone e l’olio nutriente pre- e post-spiaggia sono ideali per mantenere la chioma luminosa e sana. Gli esperti consigliano anche l’uso di creme specifiche per lo styling, soprattutto dopo l’esposizione al sole, per proteggere i capelli dai danni causati dai raggi UV.

Con un’attenzione sempre nuova verso la leggerezza e la freschezza, l’estate del 2024 porta con sé una varietà di opzioni per chi desidera esprimere la propria bellezza in modo naturale e luminoso. Con questi prodotti e consigli, il trucco estivo si trasforma in un vero e proprio rituale di benessere, adatto a ogni occasione.