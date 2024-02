Iannone conquista il terzo posto in SBK, Elodie esprime orgoglio per il suo rientro - avvisatore.it

Podio tutto italiano nella prima gara di Superbike: Bulega, Locatelli e Iannone

La stagione di Superbike ha preso il via con una sorpresa tutta italiana sul podio. Nicolò Bulega, del team Aruba.it Racing Ducati, ha conquistato il primo posto, seguito da Andrea Locatelli del team Pata Prometeon Yamaha. Al terzo posto, un ritorno molto atteso, Andrea Iannone con la Ducati del team GoEleven, dopo una squalifica legata al doping.

«Forse avrei potuto ottenere un risultato migliore. Negli ultimi quattro anni le gare e la moto mi sono mancate tanto. Avevo tutto, ma non quello che volevo davvero. Voglio godermi questo momento», ha commentato Iannone riguardo al suo terzo posto, esprimendo la sua gratitudine per essere tornato in pista.

Elodie, la compagna di Iannone, esprime il suo orgoglio e amore

La compagna di Andrea Iannone, la cantante Elodie, ha condiviso sui social un dolce messaggio dedicato al pilota dopo la sua performance. Con parole piene di amore, Elodie ha scritto: “Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Cazzo se ti amo!!”

