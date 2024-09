II edizione del Festival delle Passeggiate: un viaggio tra arte e cultura nei quartieri di Roma

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Dal 16 settembre al 6 ottobre, Roma ospita la seconda edizione del Festival delle Passeggiate – Life in Slow e-motion, una manifestazione che si propone di far scoprire i quartieri del Municipio XI, Trullo e Corviale, attraverso itinerari dedicati all’arte, alla poesia e alla storia. L’iniziativa offre un’opportunità unica di esplorare questi territori, caratterizzati da una ricca umanità e da una vivace vita culturale.

le passeggiate performative: un viaggio tra storia e arte urbana

gli itinerari del festival

La manifestazione si svolgerà attraverso quattro passeggiate performative distribuite su due weekend: dal 28 al 29 settembre e dal 5 al 6 ottobre. I partecipanti potranno immergersi in un’esperienza che unisce l’arte urbana alla storia locale, passando attraverso luoghi emblematici e sconosciuti di Trullo e Corviale.

Nel weekend del 28 e 29 settembre, l’itinerario si concentrerà sul Trullo, dove le strade raccontano storie di street art e cinema, in un percorso che evoca la figura di Pier Paolo Pasolini. Questo primo passo nella manifestazione mette in luce l’importanza della street poetry come forma di espressione culturale, invitando a riflettere sull’identità poietica del quartiere.

Il secondo weekend, riservato al Corviale, offre un’esperienza ricca di significato nel confrontarsi con l’iconico “Serpentone”, un’opera architettonica che ha segnato la storia della città. Qui, i partecipanti potranno apprezzare l’arte della street artist JDL, che trasmette visivamente le esperienze e le storie del quartiere. Questo percorso si concluderà al Mitreo Arte Contemporanea, polo creativo che promuove la sperimentazione culturale.

la guida delle passeggiate

Le passeggiate saranno guidate da Tiziano Panici e Giulia Ananìa, artisti affermati e narratori delle storie di Roma, supportati da un cast di ospiti che include sociologi, scrittori e musicisti. Tra i nomi di spicco figurano Er Pinto, fondatore dei Poeti der Trullo, e Mario D’Amico, leader dei Pittori Anonimi del Trullo, a rappresentare i valori della comunità e la forza dell’arte locale. La presenza di giovani artisti e performer darà voce a una nuova generazione di creativi, intessendo una rete di collaborazioni artistiche.

attività collaterali: educazione e partecipazione giovanile

incontri e laboratori creativi

Oltre alle passeggiate, il Festival delle Passeggiate prevede un ciclo di eventi collaterali volti a promuovere la partecipazione attiva dei giovani. In particolare, il progetto “Strade Aperte” offre un laboratorio di storytelling urbano, curato dai ragazzi della Redazione U25 di Dominio Pubblico, sotto la supervisione della sociologa dell’arte Antonella Sciarra. Questa iniziativa mira a coinvolgere i giovani nella narrazione delle storie di Trullo e Corviale, attraverso una formazione pratica nel campo della narrazione e della produzione di contenuti multimediali.

Un altro aspetto interessante del festival è il laboratorio di Redazione U25 e podcasting performativo, sviluppato in collaborazione con la piattaforma di travel podcast Loquis e Radio 32, che contribuirà a una maggiore inclusione e accessibilità. Questa iniziativa rispecchia l’obiettivo del festival di rendere l’arte e la cultura accessibili a un pubblico più ampio.

eventi sportivi e culturali

Infine, il festival non si limita a eventi artistici ma prevede anche manifestazioni sportive. In collaborazione con l’Associazione Calciosociale, il 6 ottobre si svolgerà una partita di calcio sociale, aperta a giovani tra i 14 e i 23 anni. Questo evento è ispirato alla famosa partita di Pasolini su Monte Cucco e invita a riflettere sulle tematiche dell’aggregazione e della comunità.

Al Mitreo Arte Contemporanea, si propone inoltre un laboratorio di poster art condotto dallo street artist Gojo. Questo laboratorio rappresenta un’opportunità per i giovani di esplorare la creatività attraverso l’arte visiva, sviluppando poster che narrano la storia dei quartieri coinvolti. Le opere create saranno esposte, contribuendo così a dare visibilità all’arte emergente della Regione Lazio.

esposizioni e riconoscimenti artistici

mostre temporanee e opere in esposizione

Durante il Festival delle Passeggiate, il Mitreo Arte Contemporanea ospiterà una mostra temporanea realizzata da Dominio Pubblico, includendo opere di Giulia Anania e poster di MA®T – Millenials A®t Work. Questo progetto, attuato nel 2018, ha visto la partecipazione di diversi artisti come Gojo, Er Pinto e Solo, in un percorso che mette in evidenza il talento creativo e le iniziative artistiche della Regione.

L’intento di questa mostra è quello di valorizzare nuove forme di espressione artistica e di offrire un palcoscenico a giovani talenti, creando uno spazio di confronto e crescita culturale. L’immagine guida del festival, sempre a cura di Giulia Ananìa, comprende anche cartoline originali che raffigurano i quartieri visitati, destinate ai partecipanti come souvenirs della manifestazione.

Il Festival delle Passeggiate rappresenta quindi un’occasione di incontro e scoperta che celebra la cultura, l’arte e l’identità dei quartieri di Roma, invitando tutti a partecipare a questa straordinaria esperienza.