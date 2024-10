Il 6 ottobre 2024 a Nemi torna la Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club Italiano

Ultimo aggiornamento il 2 Ottobre 2024 by Emiliano Belmonte

Domenica 6 ottobre, il Touring Club Italiano propone un’esperienza unica: la Caccia ai Tesori Arancioni. In tutta Italia si terranno attività coinvolgenti, con il borgo di Nemi (RM) in evidenza grazie a una speciale caccia al tesoro musicale.

Un viaggio tra cultura e tradizioni nei borghi arancioni

La Caccia ai Tesori Arancioni, giunta alla quinta edizione, è una manifestazione organizzata dal Touring Club Italiano per far conoscere le eccellenze dell’entroterra italiano. Questo evento si svolgerà in contemporanea in 100 comuni certificati con la Bandiera Arancione, simbolo di qualità e autenticità per i borghi italiani. L’obiettivo è far riscoprire ai visitatori il ricco patrimonio storico e culturale che caratterizza questi luoghi.

Edy Palazzi, consigliere regionale e di Nemi, ha sottolineato come questa iniziativa sia un’occasione per far emergere l’identità più profonda dei territori italiani, un valore su cui il Touring Club lavora da oltre 130 anni.

Nemi e Atina: i borghi del Lazio protagonisti della caccia

Tra i borghi coinvolti in Lazio, spiccano Nemi (RM) e Atina (FR). A Nemi, i partecipanti potranno prendere parte a una caccia al tesoro musicale, che unisce l’esplorazione del borgo a un’esperienza culturale interattiva. Ad Atina, invece, si potrà vivere l’evento partecipando anche alla famosa Sagra del Cannellino, una festa dedicata alle specialità culinarie locali.

L’edizione di quest’anno sarà arricchita dai racconti degli abitanti, che condivideranno aneddoti e storie di vita locale, per un’esperienza ancora più autentica e coinvolgente.

Iscrizioni e dettagli per partecipare alla caccia ai tesori arancioni

Partecipare alla Caccia ai Tesori Arancioni è semplice: basta registrare la propria squadra sul sito tesori.bandierearancioni.it. L’iniziativa è aperta a tutti, senza limiti di età, e prevede una donazione che andrà a sostenere i progetti del Touring Club Italiano, dedicati alla valorizzazione dei piccoli centri e alla tutela del loro patrimonio.

Con l’iscrizione, sarà possibile scaricare gratuitamente la guida Borghi da vivere 2024 in formato e-book, tramite l’APP “Touring in Viaggio”, per scoprire itinerari e curiosità sui borghi italiani.

Bandiere Arancioni: l’eccellenza dei piccoli borghi italiani

I borghi insigniti della Bandiera Arancione sono luoghi dove l’accoglienza turistica, la sostenibilità ambientale e la tutela del patrimonio culturale si fondono in un’esperienza di viaggio unica. Questi piccoli centri, grazie all’impegno delle loro comunità, mantengono vive le tradizioni locali, organizzando eventi che animano il territorio.

Attualmente, le Bandiere Arancioni sono 285 e rappresentano solo l’8% delle oltre 3.500 candidature analizzate dal Touring Club Italiano. Per scoprire tutti i borghi certificati, è possibile visitare il sito bandierearancioni.it.

Touring Club Italiano: una missione lunga oltre un secolo

Il Touring Club Italiano, fondato nel 1894, è una Fondazione che si dedica alla tutela e alla promozione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese. Grazie a una vasta rete di volontari, il Touring Club si impegna a rendere l’Italia un luogo sempre più conosciuto e apprezzato, attraverso un approccio al turismo responsabile e sostenibile, che mette al centro la salvaguardia delle eccellenze italiane.