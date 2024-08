Il caldo record in Italia: temperature fino a 39°C e medie oltre i 6 gradi

Ultimo aggiornamento il 30 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

L’Italia si prepara ad affrontare una settimana di caldo anomalo, con temperature che sfioreranno i 39°C in alcune regioni. Questo fenomeno, secondo Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it, porterà il Paese a registrare valori che si discostano notevolmente dalle medie storiche. Le condizioni meteorologiche attuali indicano che il clima continuerà a rimanere sopra la norma, e una possibile normalizzazione si prevede solo tra dieci giorni.

Stabilità dell’anticiclone africano

L’Anticiclone Africano si conferma come il protagonista indiscusso di questa ondata di caldo. A causa della sua stabilità, le temperature continuano a salire in tutto il territorio nazionale. Ad esempio, nelle prossime ore, sono previsti picchi di 37°C a Firenze, 36°C a Ferrara, Grosseto e Taranto, mentre a Roma e Bologna si potranno registrare 35°C. Anche altre città, come Benevento, Bolzano e Caserta, vivranno una situazione simile, con valori termometrici ben oltre la media stagionale.

In particolare, il weekend si preannuncia rovente: secondo le previsioni, sabato e domenica porteranno temperature che toccheranno i 39°C in Sardegna e valori compresi tra 36°C e 37°C in diverse città del Centro-Nord. Milano, nonostante l’ondata di caldo, si manterrà attorno ai 33-34°C, mostrando comunque un incremento rispetto alle normali medie di fine mese.

Dettagli e previsioni per i prossimi giorni

L’analisi delle previsioni per il fine settimana evidenzia un panorama di bel tempo, con sole prevalente nelle diverse regioni del Paese. Venerdì 30, per esempio, il Nord Italia sarà caratterizzato da sole e temperature elevate, mentre al Centro e al Sud ci sarà una predominanza di sole, con occasionali rovesci in Calabria e fenomeni più sporadici in Sicilia.

Sabato 31, il bel tempo proseguirà, ma si prevedono temporali sui rilievi delle Dolomiti, mentre il resto del Paese godrà di un clima soleggiato e molto caldo. Domenica 1, invece, il sole continuerà a splendere, ma non mancheranno acquazzoni isolati nelle aree montuose. Questo pattern di bel tempo, accompagnato da temperature elevate, sarà interrotto solo da possibili temporali sulle Alpi e sugli Appennini all’inizio della settimana successiva.

Conseguenze sociali e sanitarie del caldo anomalo

La persistenza di queste temperature eccezionali avrà senza dubbio conseguenze significative per la società e la salute pubblica. Gli ospedali potrebbero essere messi a dura prova, specialmente per quanto riguarda i pazienti vulnerabili, come anziani e persone con patologie preesistenti, a causa del rischio di disidratazione e colpi di calore. Inoltre, questo calore anomalo richiederà un maggiore sforzo da parte di scarso o assente aiuto governativo per garantire il benessere sociale.

Le amministrazioni comunali dovranno attivarsi per informare e sensibilizzare la popolazione sui rischi legati a forti ondate di calore. Protocollo di emergenza sanitaria e misure preventive diventeranno urgenti, con campagne di prevenzione dedicate. Essenziale sarà anche il monitoraggio della condizione climatica e della salute pubblica per mitigare gli impatti negativi sulle comunità.

Con queste temperature estremamente elevate, è dunque fondamentale seguire con attenzione le previsioni meteorologiche e adottare comportamenti prudenti per affrontare al meglio questa fase calda.