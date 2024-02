Il dominio maschile a Hollywood durante l’anno di Barbie

Studio: Numero Minimo di Protagoniste Femminili nei Film di Successo

Un recente studio condotto dalla Annenberg Inclusion Initiative presso l’Università della California del Sud ha rivelato che il numero di protagoniste femminili nei film di maggior successo al botteghino nel 2023 ha raggiunto il livello più basso degli ultimi dieci anni. Solo il 30% dei 100 film di maggior incasso dell’anno precedente ha avuto un’attrice come figura centrale, segnando un calo significativo rispetto agli anni precedenti.

“È un passo indietro catastrofico per donne e ragazze”, ha commentato Stacy Smith, coordinatrice della ricerca. “Vedere una inversione di marcia di questo genere è in diretto contrasto con tutto il parlare che si è fatto nel 2023 come dell’‘anno della donna’”.

Critiche all’Industria Cinematografica per la Mancanza di Diversità

Dal 2007, con soli 20 film su cento che hanno avuto donne come protagoniste, si è registrata la percentuale più bassa fino ad ora. La Annenberg Initiative monitora costantemente la rappresentazione femminile nell’industria cinematografica, evidenziando che nel 2022 si era raggiunto il picco del 44%. Tuttavia, il 2023 ha segnato un netto passo indietro, suscitando critiche nei confronti dell’industria cinematografica.

“È stato semplicemente un fallimento da parte dell’industria del cinema”, hanno affermato gli autori dello studio. Oltre alla presenza femminile, lo studio ha evidenziato la mancanza di diversità etnica e l’ageismo nell’industria cinematografica.

Sfide per le Donne nel Cinema: Dalla Regia alle Protagoniste

La ricerca della Annenberg ha anche evidenziato una diminuzione delle donne registe, passate dal 18% al 16% nei primi cento film. Inoltre, solo tre film del 2023 hanno avuto come protagoniste attrici di 45 anni o più, mentre 32 film hanno avuto uomini protagonisti della stessa fascia d’età. La diversità etnica e l’inclusione sono state ulteriormente messe in discussione, con soli 14 film che hanno avuto donne di colore come protagoniste.

Questi dati confermano le sfide ancora presenti per le donne nell’industria cinematografica, sia dietro la macchina da presa che sullo schermo, e sollevano importanti questioni sull’inclusione e sulla rappresentazione delle diverse esperienze femminili nel mondo del cinema.

