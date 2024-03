Il dramma della bambina aggredita dal rottweiler

La storia di una bambina di soli 5 anni che è stata brutalmente azzannata da uno dei due rottweiler di famiglia mentre si trovava nel suo letto a dormire, nella tranquillità della sua cameretta in una casa di campagna alle porte di Cutrofiano, è un evento che ha scosso profondamente la comunità locale e non solo.

Il terrore nel silenzio della notte

Immaginate la scena: una serata come tante si trasforma in un incubo, quando il silenzio della notte viene interrotto dalle urla disperate di una bambina che sta subendo l’attacco di un animale familiare. I genitori, svegliati di soprassalto, si trovano di fronte a una scena agghiacciante, con la loro piccola che lotta per la vita, mentre il rottweiler ha già inflitto gravissime ferite alla testa e a un polpaccio della bambina innocente.

L’angoscia e la corsa contro il tempo

In un istante, la tranquillità è stata spezzata dall’angoscia e dalla disperazione. I genitori, agendo con prontezza e coraggio, hanno trasportato immediatamente la piccola vittima in ospedale a Tricase, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla testa. Successivamente è stata trasferita al Vito Fazzi di Lecce, dove attualmente è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Ogni istante è prezioso, e il tempo stringe mentre la bambina combatte per riprendersi dagli orrori subiti.

La catena di eventi innescata

Oltre al dramma umano vissuto dalla bambina e dalla sua famiglia, l’incidente ha innescato una serie di eventi che coinvolgono anche le autorità competenti. I carabinieri sono stati informati dell’accaduto, mentre il servizio veterinario dell’Asl di Lecce è stato coinvolto per valutare la situazione legata al rottweiler che ha scatenato l’attacco. Una catena di eventi drammatici che si sono materializzati in un momento di paura e terrore, che resterà impresso nella memoria di chiunque ne sia venuto a conoscenza.