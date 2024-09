Il dramma di Paolo: da un prestito a un debito di 20.000 euro. La storia di un’ingiustizia all’ospedale San Camillo

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Nella vita di molte persone, un salario basso può trasformarsi in un vero e proprio incubo. Questo è il caso di Paolo, un lavoratore dell’ospedale San Camillo di Roma, che ha visto il suo stipendio non sufficiente a coprire le spese di una vita già complicata. L’angoscia di non riuscire a far fronte ai debiti lo ha portato a una spirale di usura e violenza, dando vita a una vicenda che ha coinvolto anche altri colleghi. Una storia che mette in luce le gravi difficoltà economiche e sociali che molte persone affrontano quotidianamente nel nostro paese.

l’inizio dell’incubo: prestiti e usura

Un aiuto che si trasforma in un’ingiustizia

Nel 2018, Paolo, un uomo di 58 anni e con un’invalidità dell’80%, si trovò in una situazione finanziaria critica. Con uno stipendio modesto di 1.100 euro e la responsabilità di sostenere prima la madre anziana e poi la compagna invalida, decise di chiedere aiuto a un collega dell’ospedale, anch’esso dipendente di una ditta di pulizie. Quello che sarebbe dovuto essere un semplice prestito di 500 euro si trasformò rapidamente in un incubo.

Dopo aver restituito il prestito iniziale, Paolo si vide imporre un carico insostenibile: il suo collega usuraio iniziò a chiedergli cifre sempre più elevate. Quello che era iniziato come un’innocua richiesta di aiuto divenne progressivamente un debito che nell’arco di quattro anni raggiunse i 20.000 euro. Un calvario composto da minacce e pressioni, che ha rovinato la vita di un uomo già provato dalla sua condizione di invalidità.

“Solo questi mi dai?”: le pressioni e le minacce

Il drammatico escalation del debito

L’8 settembre 2022, Paolo si presentò dai carabinieri della stazione di Porta Portese per denunciare il suo aguzzino. La tensione che si era accumulata negli anni lo aveva ridotto allo stremo. Nel 2018, il collega inizialmente gli aveva prestato 500 euro, ma ben presto la richiesta di Paolo si trasformò in un vero e proprio incubo, segnato da continue pressioni e minacce. “Solo questi mi dai? Mica ti ho prestato soldi per niente,” furono le parole che lo angustiarono sin dall’inizio.

Dopo il primo prestito, Paolo si trovò costretto a cedere ulteriori 500 euro di interessi, senza rendersi conto che il suo collega non avrebbe mai smesso di aumentare il debito. La spirale di estorsione si intensificò, portando ogni mese a una pressione insostenibile: il “cravattaro” pretendeva mensilmente somme sempre più elevate, stabilendo un interesse usuraio che non era più tollerabile.

anni da incubo: l’aggressione e le conseguenze

Un calvario tra malattia e intimidazioni

Nel corso degli anni, Paolo si trovò intrappolato in un incubo senza fine. A causa dell’usura, il suo stato di salute deteriorò rapidamente. Racconta di un periodo in cui, a causa del malessere e dello stress, subì una drastica perdita di peso di 25 chili. Ma le intimidazioni non si limitarono solo a richieste di denaro. Una volta, durante un attacco di panico, il suo aguzzino arrivò a rubargli la Postepay, sfruttando l’assenza di Paolo in quel momento di crisi.

Dopo l’aggressione, che non fece altro che aumentare la sua ansia, Paolo decise di prendere il coraggio a due mani e di denunciare la situazione alle forze dell’ordine. Un passo difficile, ma necessario per liberarsi da un giogo che lo opprimeva giorno dopo giorno. Tuttavia, le intimidazioni continuarono, costringendolo a prendere misure drastiche per la propria sicurezza e quella della compagna: chiese un’aspettativa di lavoro per due anni e decise di cambiare casa per allontanarsi dall’aguzzino.

estorsioni da 100mila euro: il giro d’affari svelato

Una rete di abuso e sfruttamento

La denuncia di Paolo aprì un fascicolo d’indagine da parte dei carabinieri, rivelando un sistema di estorsione ben più ampio rispetto a quanto inizialmente previsto. Altri lavoratori addetti alle pulizie presso il San Camillo si sono uniti al dramma di Paolo, rimanendo incastrati nelle reti dell’usura al pari di lui. Molti avevano cercato prestiti presso banche e finanziarie, ma finirono per cadere nella trappola del collega.

Le testimonianze raccolte durante l’indagine dipinsero un quadro allarmante: chi non riusciva a rispettare i pagamenti veniva multato con cifre variabili tra i 30 e i 100 euro. La vita diventava un continuo stato di terrore, tra minacce velate e aggressioni vere e proprie. Il volume d’affari del “cravattaro” si stimava intorno ai 100.000 euro, rappresentando un business illecito fiorente all’interno dell’ospedale.

Le azioni dei carabinieri si sono concentrate su questa rete di usura, denunciando numerosi colleghi di Paolo e aprendo scenari inquietanti sui reali disagi economici e sociali che molti lavoratori affrontano nel silenzio di una società che spesso non vuole vedere. Le storie di abuso e sfruttamento continuano a emergere, rivelando l’urgenza di una riflessione collettiva su un problema che colpisce duramente i più vulnerabili.