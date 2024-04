Il Fondo Speciale a Sostegno del Principe Harry

Nel 1994 la regina Elisabetta ha istituito dei fondi speciali destinati ai suoi nipoti, con particolare enfasi su uno particolarmente sostanzioso a favore del principe Harry. Si stima che tale fondo ammonti a diverse milioni di sterline, che il Duca di Sussex dovrebbe ricevere al momento del trapasso della nonna. In contrasto, il principe William si trova in possesso di una somma notevolmente inferiore, ma tale disparità di trattamento tra i due nipoti è giustificata da ragioni di peso. Il primogenito del principe Carlo è destinato a salire al trono come Re in futuro, mentre il fratello minore affronta un percorso completamente diverso e, in certi aspetti, più incerto. La decisione della Regina mira a ridurre tale sproporzione e ad assistere il fratello minore, sottolineando che non si tratta di una preferenza ma di un equo sostegno.

Il Ritorno del Principe Harry a Londra

Si avvicina il ritorno del principe Harry a Londra: il prossimo maggio sarà presente nella capitale britannica in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, ma ancora non è chiaro se sarà accompagnato da Meghan Markle. Non è neppure certo se ci sarà un incontro con il principe William e Kate Middleton: secondo alcune fonti, “non sono previsti piani di riconciliazione”, lasciando aperti diversi interrogativi sulle dinamiche all’interno della famiglia reale britannica.