Il Fronte dei trattori si divide, dibattito pro e contro il governo: Calvani annuncia grande manifestazione al Circo Massimo giovedì

Gli agricoltori casertani lasciano il presidio di Santa Maria Capua Vetere

Gli agricoltori casertani hanno deciso di lasciare il presidio che avevano organizzato a Santa Maria Capua Vetere, vicino al casello autostradale dell’A1. Con i loro trattori, hanno iniziato una lenta marcia verso la località di Borgo Centore nel comune di Cancello e Arnone, non lontano dal fiume Garigliano e dal confine con il Lazio. Qui si riuniranno per organizzare il percorso che li porterà a Roma, dove il 15 febbraio terranno una manifestazione. Questi agricoltori hanno aderito alla mobilitazione promossa dall’associazione Altragricoltura e da altre realtà associative, come il Movimento “Salviamo le Bufale”, che da due anni denunciano i fallimenti della politica nella lotta all’eradicazione della brucellosi, una malattia che colpisce i capi bufalini e che è diffusa soprattutto nel Casertano. Durante la marcia, gli agricoltori hanno ricevuto solidarietà e sostegno da parte di altre persone. A Santa Maria la Fossa, ad esempio, alcuni hanno offerto un aperitivo ai manifestanti.

Gli agricoltori casertani si preparano per la manifestazione a Roma

La mobilitazione degli agricoltori casertani riceve sostegno

