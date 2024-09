Il Policlinico Gemelli si destaca nel programma di vaccinazione: eccellenza e sicurezza per tutti

Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il Policlinico Gemelli di Roma è in prima linea nella lotta contro le malattie infettive, offrendo un ampio ventaglio di servizi vaccinali. Con progetti innovativi, l’ospedale si impegna non solo a proteggere i pazienti più fragili, ma anche a garantire la salute di chi si prepara a viaggiare in aree esotiche. Con l’approccio del 2023/24, il policlinico ha dimostrato di essere un punto di riferimento per la vaccinazione, in particolare della sua forza lavoro, con 1.400 dipendenti immunizzati contro l’influenza.

L’ambulatorio vaccinale per pazienti fragili

Un servizio essenziale per la salute dei malati

L’ambulatorio vaccinale del Policlinico Gemelli si dedica in particolare ai pazienti fragili. Secondo la dottoressa Patrizia Laurenti, direttrice dell’Unità operativa complessa Igiene ospedaliera, questo servizio è accessibile a tutti coloro che vengono al Gemelli per trattamenti legati a malattie gravi. I pazienti onco-ematologici, coloro che si sottopongono a trapianto di cellule staminali ematopoietiche, i pazienti onco-ginecologici e quelli con patologie infettive possono beneficiare di questo ambulatorio.

Questi pazienti vengono inviati dal loro medico curante per ricevere vaccinazioni che proteggono da malattie infettive come influenza, COVID-19, pneumococco, meningococco e Herpes zoster. La dottoressa Laurenti sottolinea l’importanza di queste vaccinazioni, che possono prevenire gravi complicazioni durante il loro trattamento. Grazie a queste iniziative, il Gemelli garantisce che il percorso clinico-assistenziale dei pazienti fragili possa continuare senza interruzioni o rallentamenti.

Impegno nella prevenzione delle malattie infettive

Il Policlinico Gemelli comprende anche la necessità di un approccio preventivo per queste categorie vulnerabili, che spesso si trovano in condizioni di salute precarie. La vaccinazione diventa un presidio fondamentale non solo per la salvaguardia della salute individuale, ma anche per quella pubblica, contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutti.

Maggiore prevenzione per chi viaggia

Consulenza e vaccinazioni per viaggiatori

Inoltre, il Gemelli ha istituito un ambulatorio di Medicina dei viaggi, noto come MediTravelVax, relativamente recente e nato dalla collaborazione con la Unità operativa complessa di Malattie infettive, guidata dal professor Carlo Torti. Questo ambulatorio offre consulenze preventive per chi desidera viaggiare in paesi dove circolano malattie endemiche.

La professoressa Laurenti spiega che i servizi forniti includono la valutazione del rischio legato al viaggio, indicazioni su misure di protezione personale e, se necessario, vaccinazioni specifiche. Questo tipo di assistenza è fondamentale non solo per la salute dei viaggiatori, ma anche per la minimizzazione del rischio di introduzione di patologie nel territorio nazionale.

Un record di vaccinazioni tra il personale

L’ospedale, oltre a tutelare pazienti fragili e viaggiatori, ha raggiunto traguardi significativi nella vaccinazione del proprio personale. Durante la stagione 2023-2024, il Gemelli ha vaccinato 1.400 dipendenti contro l’influenza, un dato che evidenzia l’impegno dell’ospedale nella salvaguardia della salute dei lavoratori, che hanno un ruolo cruciale nella cura dei pazienti.

Il programma Ospivax: un riconoscimento di eccellenza

Cosa comporta l’adesione a Ospivax

Un ulteriore passo avanti per il Policlinico Gemelli è rappresentato dall’ingresso nel programma nazionale Ospivax, promosso dall’Osservatorio Italiano per la prevenzione e sostenuto da Fondazione tendenze salute e sanità. La dottoressa Laurenti rivela che il Gemelli è il primo ospedale italiano a ottenere tre bollini di eccellenza nel programma Ospivax.

I criteri di eccellenza

Questi bollini sono stati conferiti per diversi motivi. Per prima cosa, c’è un accordo con la ASL di riferimento per fornire le vaccinazioni agli adulti fragili a titolo gratuito, grazie alla collaborazione tra la dottoressa Antonietta Spadea, responsabile della UOC Vaccinazioni, e il dottor Enrico Di Rosa, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 1. Il secondo bollino concerne la rendicontazione di tutte le vaccinazioni realizzate, a garanzia di trasparenza e tracciabilità. Infine, il terzo bollino è stato assegnato per la creazione di un ambiente dedicato esclusivamente alle vaccinazioni, dimostrando l’attenzione del Gemelli non solo alla quantità, ma anche alla qualità delle prestazioni offerte.

Il Policlinico Gemelli si posiziona così come un esempio di riferimento nel panorama sanitario italiano, mostrando un impegno costante nella promozione della salute pubblica e nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione.