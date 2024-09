Il raduno di ‘Ruote nella Storia’ torna a Piedimonte San Germano: appuntamento per gli appassionati di auto storiche

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

In provincia di Frosinone, l’evento ‘Ruote nella Storia’ rappresenta un’ottima occasione per gli amanti delle automobili d’epoca. La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Frosinone e dal club Aci Storico ‘MAC Valle del Liri’, si svolgerà domenica 29 settembre nel suggestivo borgo di Piedimonte San Germano. L’intero programma è pensato per coinvolgere non solo i partecipanti al raduno, ma anche i turisti e la comunità locale, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Il programma della giornata: un mix di cultura e passione automobilistica

Raduno e mostra statica di auto storiche

L’evento avrà inizio al mattino presto, dalle 8.30 alle 10.30, con un raduno e una mostra statica di auto d’epoca in piazza del Municipio a Piedimonte San Germano. Questa sezione dell’evento consentirà ai visitatori di ammirare una selezione di veicoli storici, ognuno con la propria affascinante storia da raccontare. Gli equipaggi potranno iscriversi fino al 27 settembre, permettendo così a numerosi appassionati di partecipare all’evento e mostrare i propri mezzi. La partecipazione è aperta a tutti e si invita a rivolgersi per maggiori dettagli via telefono o email.

Saluti istituzionali e visita al Castello dei Conti di Aquino

Dopo la mostra statica, si terranno i saluti istituzionali, che rappresentano un momento di riconoscimento e celebrazione per l’iniziativa. I partecipanti avranno poi l’opportunità di visitare il Castello dei Conti di Aquino, una delle attrazioni storiche più significative del territorio. Questo castello, immerso nella bellezza della campagna ciociara, offre ai visitatori un affascinante panorama e l’opportunità di conoscere meglio la storia locale.

Il valore dell’incontro: cultura e sicurezza stradale

Contributo della comunità locale e delle associazioni

Questo raduno non sarebbe possibile senza il supporto delle diverse realtà locali. Il Comune di Piedimonte San Germano e la sua proloco hanno programmato numerose attività culturali per invitare e coinvolgere turisti e residenti. Inoltre, la delegazione ACI ‘Elle Service’, guidata da Emanuela Lia, ha facilitato il dialogo tra gli organizzatori e l’amministrazione comunale, permettendo coordinamento e successo per l’evento.

Un impegno per la sicurezza

Il raduno si avvale anche della collaborazione con ufficiali di gara dell’associazione AUGF di Frosinone, che garantiranno la sicurezza per tutta la durata dell’evento. Viene prestata particolare attenzione anche all’educazione stradale e alla guida sicura, tematiche promosse dal progetto SafetydriveSchool, che intende sensibilizzare sul corretto comportamento alla guida. In questo contesto, l’associazione Assicurazioni Catilli, rappresentata da Sara Assicurazioni, offre supporto per eventuali esigenze di copertura assicurativa durante la manifestazione.

Un momento di riflessione con ‘Il sapore dell’ingiustizia’

Presentazione del libro di Antonio Guerriero

Alle 12, si svolgerà un’importante presentazione del libro ‘Il sapore dell’Ingiustizia’, scritto dall’ex Procuratore Capo della Repubblica di Frosinone, Antonio Guerriero. Questo appuntamento rappresenta un tragitto di riflessione su questioni sociali e legali, un momento che arricchisce il programma della giornata. La presentazione sarà seguita da un aperitivo, dove potrà continuare la discussione e il dibattito su argomenti rilevanti.

Pranzo sociale e premiazioni

Infine, la manifestazione si concluderà con un pranzo sociale, un’opportunità per gli equipaggi di socializzare e scambiarsi impressioni sulla giornata. Durante questa fase, avverranno anche le premiazioni per i partecipanti, un riconoscimento del loro entusiasmo e impegno nell’ambito della cultura automobilistica. In tal modo, ‘Ruote nella Storia’ non sarà solo un raduno di auto, ma un evento che unisce comunità e appassionati, celebrando la bellezza e la storia delle automobili.

Per informazioni aggiuntive, gli interessati possono contattare l’organizzazione tramite il numero fornito o l’email specificata. Non perdere l’occasione di far parte di questo evento unico!