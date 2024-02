Il ritorno alla natura: la moda neoprimitiva di Marni

Marni a Milano: Celebrazione dei 30 Anni con Kanye West e Bianca Censori

La sfilata di Marni a Milano ha segnato il traguardo dei suoi primi 30 anni con la presenza di ospiti illustri come il controverso rapper Kanye West e sua moglie Bianca Censori. L’evento ha visto protagonisti capi neoprimitivi presentati in uno scenario unico: una caverna bianca. Tra abiti maculati ispirati allo stile dei Flinstones, cappelli di pelli non finite e cappotti che richiamano un’atmosfera primordiale, la collezione ha catturato l’attenzione di tutti i presenti.

Moda Neoprimitiva: Dettagli della Collezione di Marni

I capi presentati durante la sfilata di Marni a Milano hanno incarnato lo spirito neoprimitivo con dettagli sorprendenti. Cappotti e sciarponi realizzati con un mix di pelli e pellicce hanno evocato un senso di necessità primordiale di protezione e calore. Le pennellate di colore dense e materiche, insieme alle pellicce che ricordano piume di uccello, hanno conferito un’atmosfera unica agli abiti dalle linee rigide.

Completi Neoprimitivi: Tendenze della Moda da Uomo e da Donna

La moda neoprimitiva presentata da Marni a Milano ha abbracciato sia il guardaroba maschile che quello femminile. Pull con guanti incorporati, scarpe bombate dallo stile unico e tute di mohair aderenti hanno completato l’immagine di uomini e donne delle caverne reinterpretata in chiave contemporanea. Un mix di elementi antichi e moderni che ha suscitato curiosità e ammirazione tra gli spettatori.

