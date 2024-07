“Il ritorno spaventoso di The Collector 3: legalità risolta per il terzo capitolo”

Ultimo aggiornamento il 20 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Dopo lunghi ostacoli legali, la produzione di The Collector 3 è finalmente sbloccata. Il regista Marcus Dunstan ha annunciato con entusiasmo che il terzo capitolo della serie potrà finalmente prendere il via, portando sollievo ai fan dopo anni di attesa.

L’origine della saga THE COLLECTOR

The Collector, inizialmente pensato come uno spin-off della celebre serie di film Saw, ha visto la luce nel 2009, mentre il suo sequel, The Collection, è arrivato nel 2012. Sebbene le riprese di The Collected avessero già preso il via, il progetto è stato messo in pausa a causa di complicazioni legali. Ora, Marcus Dunstan assicura che il terzo film promette di essere estremamente inquietante.

Le novità su THE COLLECTOR 3

Durante un’intervista recente con ComicBook, Marcus Dunstan ha rivelato la notizia molto attesa: “Meno di 24 ore fa, dopo cinque lunghi anni di battaglie legali, The Collector è finalmente libero. Il Collezionista sta tornando, e sarà spaventosamente geniale… Preparatevi per sentirvi aspirare dentro di voi. Sono passati cinque anni, miei cari. Non scherzo, cinque anni fa stavo facendo le valigie per Atlanta per il nostro primo tentativo di realizzare il terzo capitolo.“

Dunstan ha chiarito che il tempo trascorso ha permesso di perfezionare il progetto: “Non ci siamo spinti oltre fino a quando non ne è valsa davvero la pena. Ogni prossimo film ha l’opportunità di essere il migliore… #AMFAD: All My Friends Are Dead avrà un mix di umorismo, speranza e altre emozioni, e un umorismo veramente spiccato usato di tanto in tanto per destabilizzare il pubblico. Il Collezionista esplora quel lato oscuro in cui si hanno due scelte, il terrore o l’amore. C’è uno spazio mentale per ogni persona… Si entra in un territorio oscuro pesante.“

Le prossime tappe e le attese

Mentre #AMFAD: All My Friends Are Dead di Dunstan uscirà al cinema il 2 agosto, i dettagli riguardanti la ripresa delle riprese di The Collected sono ancora avvolti nel mistero. Tuttavia, la risoluzione delle questioni legali suggerisce che novità potrebbero essere in arrivo prossimamente. I fan possono finalmente sperare in un ritorno trionfante di uno dei franchise horror più attesi.

Continuate a seguire Mister Movie per restare sempre aggiornati su tutte le ultime notizie su The Collector 3 e le novità dal mondo del cinema.