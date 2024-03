Il ritorno spettacolare di “Da noi a Ruota Libera” con ospiti di prestigio

Ogni domenica pomeriggio, Rai 1 accende i riflettori su storie emozionanti e ospiti d’eccezione nel programma “Da noi… a Ruota Libera”, condotto con maestria da Francesca Fialdini. In questa speciale edizione pasquale del 31 marzo, l’emozione sarà alle stelle con un lineup di personaggi straordinari, pronti a condividere le proprie esperienze di vita e carriera.

Tullio Solenghi: l’incredibile talento dietro il Grande Schermo

Il primo ospite ad aprire le danze sarà il poliedrico Tullio Solenghi, una vera e propria icona dello spettacolo italiano. Attore, comico, regista teatrale, doppiatore e conduttore televisivo, Solenghi ha incantato il pubblico con le sue performance, sia sul palco che sullo schermo. Membro del celebre gruppo comico “Il Trio” insieme a Massimo Lopez e Anna Marchesini, Solenghi porta in scena tutta la sua maestria in “I Maneggi per maritare una figlia”, uno spettacolo che promette di regalare sorrisi e allegria.

Paolo Conticini: l’eleganza sul grande e piccolo schermo

Il palco di “Da noi… a Ruota Libera” si illumina ulteriormente con la presenza di Paolo Conticini, uno degli attori più amati e apprezzati del panorama italiano. Con una carriera ricca di successi in ambito televisivo, cinematografico e teatrale, Conticini ha incantato il pubblico con le sue interpretazioni intense e coinvolgenti. Accanto a lui, la moglie Giada Parra, con cui condividerà aneddoti e segreti della propria vita privata, regalando al pubblico un’intima e sincera prospettiva sul mondo dello spettacolo.

Neri Marcoré: l’arte poliedrica di un vero artista

Un altro ospite d’eccezione di questa puntata è Neri Marcoré, un talento poliedrico che ha saputo distinguersi non solo come attore, ma anche come conduttore, scrittore e sceneggiatore. Inoltre, Marcoré fa il suo debutto dietro la macchina da presa con il film “Zamora”, un’opera destinata a lasciare un segno nel panorama cinematografico italiano. Basato sull’omonimo libro di Roberto Perrone e ambientato nella vibrante Milano degli anni Sessanta, il film promette di emozionare e appassionare il pubblico con una storia avvincente e ricca di sfumature.

Carlo Costa: l’incredibile storia di rinascita grazie a un fedele amico a quattro zampe

Infine, il palco di “Da noi… a Ruota Libera” accoglierà Carlo Costa, un giovane coraggioso che ha affrontato e sconfitto una forma debilitante di Covid con l’aiuto prezioso di Thor, un cane lupo dal cuore d’oro. Grazie alla compagnia e alla determinazione di Thor, Carlo ha trovato la forza di risollevarsi e di riconquistare la sua vita, scalando le montagne della resilienza e della speranza. La loro storia toccante e ispiratrice sarà un’autentica fonte di emozioni e insegnamenti per tutti gli spettatori.

In conclusione, “Da noi… a Ruota Libera” si conferma ancora una volta come un punto di riferimento per la narrazione di storie uniche e coinvolgenti, arricchite dalla presenza di ospiti straordinari e dalla sensibilità di Francesca Fialdini. Grazie a momenti di autentica emozione e spunti di riflessione, il programma continua a conquistare il cuore del pubblico italiano, offrendo una panoramica ricca e variegata sul mondo dell’intrattenimento e oltre.