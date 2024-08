Il sindaco di Terni attacca Gualtieri: “Spazzatura e strade inaccettabili a Casal Palocco”

Ultimo aggiornamento il 28 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Il primo cittadino di Terni, Stefano Bandecchi, ha recentemente sollevato accese critiche nei confronti del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, attraverso una serie di video pubblicati sui social media. La sua denuncia riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti e lo stato delle infrastrutture urbane nel quartiere di Casal Palocco, dove attualmente risiede. L’incalzante situazione ha attirato l’attenzione non solo dei residenti ma anche degli osservatori locali, facendo emergere questioni più ampie relative alla gestione dei servizi pubblici nella capitale.

Spazzatura a Casal Palocco: la denuncia di Bandecchi

Nel primo video, girato il 26 agosto, Bandecchi ha fatto un appello diretto a Gualtieri, lamentando il cattivo stato della raccolta dei rifiuti nel suo quartiere. Con un linguaggio esplicito e provocatorio, ha documentato la sua frustrazione dicendo: “Sto tentando di buttare la mondezza”, mentre mostrava una busta di immondizia e segnalava che non era stata ritirata per ben quattro giorni. Il sindaco di Terni ha proseguito sottolineando che la situazione danneggiava l’immagine del Partito Democratico, il partito di appartenenza di Gualtieri.

In un successivo video, datato 27 agosto, Bandecchi ha cambiato tono dopo aver constatato il ritiro dei rifiuti. “Hanno ritirato tutto”, ha affermato, ammettendo che spesso, per ottenere una risposta immediata dei servizi pubblici, è necessario rivolgersi direttamente al sindaco. Questo scambio ha messo in evidenza una procedura che sembra ripetersi nel tempo per molte figure pubbliche, le quali, dotate di una certa influenza, riescono ad attirare l’attenzione su problematiche locali, ottenendo in breve tempo risoluzioni.

Criticità delle strade a Casal Palocco

La situazione non si ferma alla spazzatura. Bandecchi ha condiviso anche una segnalazione ricevuta dalla suocera riguardo alle condizioni della via Alessandro Magno, recentemente asfaltata. “Mia suocera che ha 91 anni si è accorta che questa strada è fatta da schifo”, ha affermato il sindaco, mostrando foto dell’asfalto in pessime condizioni e lamentando la pessima fattura dei lavori pubblici eseguiti.

Il sindaco di Terni ha espresso le sue preoccupazioni sul degrado delle strade, suggerendo che, a causa della scarsa qualità dei lavori, con l’arrivo delle prime piogge a dicembre, i problemi sarebbero destinati a peggiorare. “Soldi dei contribuenti rubati per scarsa professionalità”, ha aggiunto su Instagram, illustrando non solo la situazione di Casal Palocco, ma criticando in generale la gestione dei servizi pubblici nella capitale.

Le sue affermazioni non sono passate inosservate e hanno suscitato un’ampia discussione sull’efficienza della giunta di Gualtieri, mettendo in luce questioni cruciali riguardanti l’amministrazione della città di Roma.

Le reazioni e le considerazioni finali

Le recenti dichiarazioni di Bandecchi non sono solo un’espressione di malcontento locale, ma riflettono un sentimento più ampio di insoddisfazione riguardo alla qualità dei servizi pubblici. Diverse personalità pubbliche e residenti di Roma si sono uniti al coro di critiche, sottolineando che situazioni simili si verificano in vari quartieri della città. Bandecchi, spesso al centro di polemiche, ha così attirato l’attenzione su un tema di grande rilevanza, sollecitando i cittadini a esigere una migliore qualità della vita nelle loro aree.

Mentre le immagini di spazzatura e strade dissestate vengono condivise sui social, la questione della responsabilità amministrativa è ora al centro del dibattito pubblico. Non resta che osservare come i rappresentanti politici risponderanno alle incertezze e alle promesse di una gestione più efficace dei servizi pubblici nella capitale.