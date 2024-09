Il sostegno della Flc Cgil ai docenti precari in protesta: manifestazioni in tutta Italia

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un’importante manifestazione si svolgerà oggi pomeriggio in diverse città italiane, dove i docenti precari che hanno superato il concorso PNRR 2023 si riuniranno davanti agli Uffici Scolastici Regionali. La Flc Cgil, il sindacato dei lavoratori della conoscenza, ha espresso il suo pieno sostegno a queste iniziative, sottolineando l’importanza del riconoscimento delle competenze dei docenti che hanno affrontato la selezione.

La mobilitazione dei docenti precari

Obiettivi della manifestazione

I docenti coinvolti nella mobilitazione hanno superato le prove del concorso PNRR 2023, ma si trovano ora in una situazione di incertezza professionale. La manifestazione si propone di mettere in luce questa problematica, chiedendo con forza la pubblicazione di graduatorie di merito trasparenti e la regolarizzazione delle posizioni lavorative di chi ha dimostrato competenza e preparazione attraverso la selezione ufficiale. I partecipanti intendono richiamare l’attenzione sulle difficoltà quotidiane che devono affrontare i lavoratori del mondo della scuola e sulla necessità di un sistema che non li strumentalizzi.

Il ruolo della Flc Cgil

La Flc Cgil Roma e Lazio ha confermato la sua presenza e il suo supporto ai docenti precari nella sede dell’USR Lazio, ubicata in via Frangipane 41. Il sindacato ha espresso chiaramente che l’azione di mobilitazione è fondamentale per rivendicare un sistema equo e dignitoso per tutti gli insegnanti. Non solo si tratta di una protesta contro la precarietà, ma anche di una richiesta di valorizzazione del lavoro svolto dai docenti, in un contesto dove spesso minacce di riduzione delle risorse e scarsa trasparenza prevalgono.

Le istanze del sindacato e dei docenti

Riconoscimento delle competenze

Le richieste avanzate dai manifestanti si concentrano principalmente sul riconoscimento delle competenze acquisite dagli insegnanti attraverso il concorso. La Flc Cgil sottolinea che è fondamentale che gli enti preposti adottino un approccio che vada oltre il semplice accoglimento delle domande, integrando le esperienze e le capacità dei docenti iscritti in graduatoria. Quest’anno, con l’attuazione del PNRR, ci si aspetta che le istituzioni scolastiche contribuiscano attivamente a garantire stabilità ai lavoratori della scuola.

Un sistema di reclutamento equo

La Flc Cgil esprime di per sé l’urgenza di un piano di reclutamento ben pianificato e strutturato, capace di rispondere alle legittime aspettative dei docenti “in sospeso”. Questa proposta si riferisce alla necessità di stabilire criteri chiari e trasparenti per l’assunzione di insegnanti, eliminando così la situazione di precarietà che caratterizza il settore. Il sindacato ribadisce che non si può continuare a trattare i docenti come meri numeri in graduatorie opache, né tantomeno come strumenti di profitto per enti privati.

Un percorso condiviso verso la stabilità

L’impegno della Flc Cgil

La Flc Cgil ha dichiarato il suo impegno a sostenere la mobilitazione dei docenti e tutti gli sforzi che si renderanno necessari per garantire un ambiente di lavoro dignitoso e rispettabile. L’azione sindacale si concentrerà sull’interlocuzione con le istituzioni e sulla proposta di piani realmente efficaci per migliorare la situazione lavorativa. I rappresentanti del sindacato intendono utilizzare ogni strumento per garantire la stabilità della scuola italiana e la risoluzione della questione della precarietà.

Le prospettive future

Le manifestazioni di oggi sono soltanto la punta dell’iceberg di un malcontento più ampio, che richiede urgentemente attenzione e risposte. Il riconoscimento delle competenze degli insegnanti precari, la stabilizzazione delle loro posizioni e l’adozione di pratiche di reclutamento giuste e trasparenti sono temi che dovranno essere al centro del dibattito pubblico nei prossimi mesi.