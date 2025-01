Ultimo aggiornamento il 9 Gennaio 2025 by Emiliano Belmonte

Lo scorso 6 gennaio 2025, un breve spezzone video ha iniziato a circolare su X (ex Twitter), catturando l’attenzione di migliaia di utenti. Il filmato, girato apparentemente dall’interno di un’auto, mostra un lupo che sembra correre dietro a un ciclista su una strada di montagna. A rendere la scena ancor più inquietante è il suono del clacson, attivato dal conducente per allontanare l’animale. Stando a una scritta in sovrimpressione, la vicenda si sarebbe svolta in via dei Laghi, nella zona dei Castelli Romani (a sud-est di Roma).

Audio artefatto e accento “romano” fasullo

Secondo quanto riportato, gli occupanti della vettura commenterebbero l’accaduto in italiano, con un forte accento romano. Tuttavia, un’analisi più approfondita ha rivelato che l’audio è stato manipolato. Nel filmato originale – privo di alcuna inflessione tipica di Roma – si sente in realtà parlare in lingua rumena.

Punti chiave:

La traccia audio è stata sostituita per far credere che il fatto si fosse verificato nei Castelli Romani .

. Il video circolato online risulta quindi parzialmente falsificato, trasformando un episodio avvenuto altrove in un presunto allarme locale.

La vera location: Romania, aprile 2024

La scena del lupo in corsa dietro al ciclista è effettivamente reale, ma non ha nulla a che vedere con la provincia di Roma. Le riprese originali risalgono ad aprile 2024 e provengono da una strada montana nei pressi di Poiana Brașov, nella regione della Transilvania (Romania). Media locali, all’epoca, riferirono che un automobilista aveva suonato ripetutamente il clacson per allontanare l’animale e aiutare il ciclista, poi accompagnato in auto sino a Brașov.

Il parere dell’esperto: il lupo era in fuga

In un’intervista rilasciata al quotidiano svizzero “20Minuten”, David Gerke – direttore generale del Gruppo Wolf Svizzera (GWS) – spiegò che il lupo, a giudicare dal suo linguaggio del corpo, non stava effettivamente inseguendo l’uomo in bicicletta, bensì fuggiva dall’auto che lo stava incalzando. Il clacson non fece altro che aumentare il livello di stress dell’animale, costringendolo anche a zigzagare dall’altra parte della strada nel tentativo di trovare una via di fuga.

Smentita sui Castelli Romani: nessun inseguimento registrato

Non esistono segnalazioni o notizie ufficiali che confermino episodi simili ai Castelli Romani: gli enti locali e le forze dell’ordine non hanno mai documentato un lupo in “caccia” di un ciclista in quell’area. Pertanto, la storia diffusa a gennaio 2025 su X è stata confezionata ad arte, unendo un video girato in Romania a un audio falsificato in italiano.

L’episodio del lupo e del ciclista, benché sia autentico nel suo svolgersi in Transilvania, non ha alcuna correlazione con Roma e dintorni. La vicenda rientra tra quei casi di disinformazione online in cui la manipolazione di un filmato, soprattutto grazie all’uso di un audio falso, può indurre gli utenti a credere a uno scenario completamente diverso dalla realtà.

Prima di allarmarsi o diffondere notizie non verificate, è sempre consigliabile controllare fonti affidabili e cercare riscontri concreti, evitando di cadere vittime delle numerose falsificazioni che circolano sul web.