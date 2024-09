Ilaria D’Amico e Gigi Buffon si sposano a Lucca: tutti i dettagli del matrimonio atteso da un decennio

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Redazione

Il matrimonio tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sta per diventare realtà dopo oltre dieci anni di relazione e diversi rinvii. La cerimonia si svolgerà il 28 settembre a Lucca, in Toscana, presso la storica villa Oliva, un luogo affascinante immerso nelle colline toscane, perfetto per celebrare un amore che ha affrontato diverse sfide nel corso degli anni. Scopriamo i particolari di questo evento che promette di essere indimenticabile.

Il matrimonio di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon: la cerimonia a villa Oliva

Dettagli del grande giorno

Il giorno della celebrazione si preannuncia suggestivo e intimo. Ilaria D’Amico e Gigi Buffon hanno scelto una cerimonia civile officiata da Francesca Fogar, nota per essere la figlia del celebre esploratore Ambrogio Fogar. Il matrimonio avrà luogo nel pomeriggio, con una selezione ristretta di ospiti formata da familiari e alcuni amici più vicini.

L’ex calciatore della Juventus, Buffon, avrà come testimoni tre amici storici: Alessandro Nista, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini. D’Amico, invece, sarà affiancata dall’attrice Monica Bellucci, oltre a Georgia Cavazzano e Angela Pedrini, una giornalista con cui condivide un lungo legame. La cerimonia rappresenta la celebrazione di un amore duraturo e la volontà di dare a questo momento una connotazione davvero privata e significativa.

Gli invitati e il giorno successivo

Tra gli invitati di spicco si attende la presenza di Marco Landucci, attuale vice allenatore della squadra di calcio Juventus, mentre è incerta quella di Massimiliano Allegri, l’allenatore della stessa squadra. Il giorno seguente, per prolungare i festeggiamenti, è programmato un brunch a Forte dei Marmi, dove gli sposi avranno la possibilità di condividere un momento di convivialità con i loro più cari amici e familiari.

Il contesto suggestivo di villa Oliva e l’atmosfera intima della cerimonia sono elementi che sottolineano l’importanza di questo traguardo per la coppia, che ha sempre mantenuto un profilo riservato sulla propria relazione.

La dimensione privata delle nozze

Un matrimonio blindato

Nonostante la notorietà delle due celebrità, la coppia ha scelto di mantenere un alto livello di riservatezza riguardo al loro matrimonio. Il patrocinio della cerimonia avverrà nel massimo della discrezione, con misure di sicurezza per garantire un’atmosfera intima. Gli sposi desiderano che questo evento rimanga un momento privato, lontano dai riflettori e dall’attenzione mediatica.

In merito alla loro storia e al matrimonio, Buffon ha dichiarato: “Sono dieci anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante.” Le parole del calciatore evidenziano l’importanza della loro relazione e la voglia di coronare questo sogno dopo tanti anni.

Aspettative e rinvii

Le nozze arrivano dopo un lungo percorso di attesa e diversi rinvii preannunciati. Infatti, la coppia aveva inizialmente programmato di sposarsi a giugno 2024, ma impegni imprevisti da parte di Buffon hanno portato a riconsiderare i tempi. D’Amico ha descritto leggermente umoristicamente la situazione, riferendosi alla loro storia d’amore come una sorta di racconto simile a quello di Renzo e Lucia, i protagonisti de “I Promessi Sposi”.

La cerimonia, secondo la giornalista, sarà un momento intimo e significativo, lontano dal clamore e dall’attenzione costante che caratterizza le vite di personaggi pubblici. La loro scelta di celebrare il matrimonio in un contesto privato rispecchia le loro priorità, dando valore al tempo da dedicare agli affetti più cari.