Ilaria Salis, eurodeputata Fidesz: violenta aggressione ai cittadini ungheresi

Arresto di Ilaria Salis in Ungheria: l’eurodeputata Enyko Gyori solleva obiezioni

L’eurodeputata di Fidesz, Enyko Gyori, ha sollevato obiezioni riguardo all’arresto di Ilaria Salis in Ungheria durante una plenaria a Strasburgo. Secondo Gyori, il dibattito sul caso Salis viola un articolo del regolamento parlamentare e “i valori europei”. Ha sottolineato che, in quanto deputato ungherese, non le è concesso il diritto di intervenire nel dibattito.

Gyori ha affermato che il procedimento seguito non rispetta il principio del giusto procedimento e va contro lo Stato di diritto. Ha sottolineato che il Parlamento Europeo sta assumendo il ruolo di un tribunale e non concede la parola all’accusato. Ha inoltre chiesto perché non sia data l’opportunità di un intervento ungherese.

La presidente Roberta Metsola ha ringraziato Gyori per aver sollevato il punto e ha assicurato che verrà verificata la fondatezza della sua obiezione, in base al regolamento dell’Aula.

Enyko Gyori ha insistito nel chiedere la parola durante il dibattito sul caso. Ha citato l’articolo 137.4 del regolamento, che garantisce il diritto di un deputato di essere rispettato in dibattito. Ha sottolineato che, in questo dibattito, non viene permesso all’Ungheria di fare un intervento, nonostante le gravi accuse mosse nei confronti del paese.

Gyori ha affermato che la verità è che una cittadina italiana, Ilaria Salis, ha commesso dei crimini molto gravi in Ungheria e si trova attualmente in carcere. Ha accusato Salis di mentire durante la procedura legale e di condurre una campagna diffamatoria nei confronti dell’Ungheria.

Conclusioni

