Imprenditore ucciso: Corte d’Assise, colpevolezza del nipote indiscutibile

La conferma della condanna all’ergastolo per Giacomo Bozzoli: le motivazioni della Corte d’assise di Brescia

La Corte d’assise d’appello di Brescia ha confermato la condanna all’ergastolo per Giacomo Bozzoli, 39 anni, ritenuto colpevole dell’omicidio del suo zio, l’imprenditore Mario Bozzoli, avvenuto nell’ottobre 2015. Le motivazioni della sentenza, riportate in un documento di 154 pagine, sottolineano come tutte le prove convergano sulla responsabilità penale di Giacomo Bozzoli.

Le prove che incriminano Giacomo Bozzoli

Secondo i giudici, le prove raccolte convergono su diversi aspetti che incriminano Giacomo Bozzoli. Innanzitutto, è stata verificata la sua presenza sul luogo del delitto e all’ora in cui Mario Bozzoli è scomparso. Inoltre, è stata individuata la persona che avrebbe potuto disporre di una somma in contanti, consegnata a Giuseppe Ghirardini, che ha collaborato nella distruzione del corpo di Mario Bozzoli.

La responsabilità penale di Giacomo Bozzoli

La Corte d’assise di Brescia ha sottolineato che tutte le prove raccolte convergono sulla responsabilità penale di Giacomo Bozzoli. Secondo i giudici, la conferma della condanna all’ergastolo è basata su un insieme di elementi che dimostrano la sua colpevolezza.

“Alla responsabilità penale di Giacomo Bozzoli convergono sempre tutti i diversi itinerari probatori che si intendono percorrere”, scrivono i giudici nella sentenza. Questo significa che tutte le prove raccolte, come la verifica della sua presenza sul luogo del delitto e l’individuazione della persona coinvolta nella distruzione del corpo, confermano la sua colpevolezza.

La conferma della condanna all’ergastolo per Giacomo Bozzoli rappresenta un passo importante nella ricerca della verità sull’omicidio di Mario Bozzoli. La Corte d’assise di Brescia ha sottolineato come tutte le prove convergano sulla responsabilità penale di Giacomo Bozzoli, dimostrando la solidità dell’accusa.

