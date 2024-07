In cerca dell’amore senza sesso: la singolare missione di Daniela Martani

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Daniela Martani si è resa protagonista di una dichiarazione sorprendente durante la trasmissione radiofonica La Zanzara: è alla ricerca di un marito, ma senza sesso. La soubrette ha espresso il desiderio di trovare un compagno che non la obblighi a fare l’amore, sottolineando che la sua asessualità è una parte importante della sua vita. Nonostante ammetta la difficoltà di innamorarsi, Martani ha l’obiettivo di costruire una relazione basata su altri elementi, escludendo categoricamente la sfera sessuale.

Il punto di vista di Daniela Martani sull’intimità

In un’epoca in cui il sesso sembra dominare molte relazioni, le parole di Daniela Martani si presentano come un’interessante prospettiva alternativa. La soubrette ha chiarito di non cercare un rapporto basato unicamente sull’aspetto fisico, preferendo invece connessioni più profonde e significative. Martani ha affermato con fermezza di non essere interessata a una relazione che ruoti esclusivamente intorno all’atto sessuale, sottolineando la sua preferenza per compagni che desiderino approfondire altre forme di legame emotivo e intellettuale.

La battaglia legale vinta da Daniela Martani contro Fedez

Un’altra vittoria importante per Daniela Martani è stata la sentenza favorevole ottenuta contro Fedez. Nel 2018, la soubrette aveva criticato aspramente il rapper definendolo “idiota pallone gonfiato” per un evento organizzato in un supermercato. Dopo vari respingimenti, la causa si è conclusa senza alcun risarcimento per Fedez. Questo epilogo potrebbe aprire nuove possibilità di ricucire i rapporti tra i due personaggi pubblici, anche se per ora resta solo una suggestione.

