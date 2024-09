In scena a Roma: dal 20 settembre al 3 novembre 2024 la rassegna YOU. The YOUng city – I grandi racconti

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

A partire dal 20 settembre e fino al 3 novembre 2024, il Centrale Preneste Teatro di Roma, situato nel V Municipio all’indirizzo Via Alberto da Giussano, 58, si trasformerà in un palcoscenico vibrante per la rassegna YOU. The YOUng city – I grandi racconti. Questa serie di eventi promette di deliziare gli spettatori con un mix di spettacoli dal vivo, danza, musica e teatro, tutti sotto la direzione artistica di Tiziana Lucattini e organizzati dalla compagnia Ruotalibera. Con il tema del racconto come filo conduttore, la rassegna si propone di esplorare le storie di chi vive ai margini della società, mettendo in luce l’indomita forza degli artisti e delle loro parole.

Il tema della rassegna: la narrazione come resistenza

Un viaggio tra storie esemplari

La rassegna YOU. The YOUng city – I grandi racconti esplora l’arte della narrazione attraverso una serie di spettacoli che mettono in scena personaggi e storie che sfidano le convenzioni. Gli artisti daranno vita a figure marginali come tessitrici, lavandaie e clowns, portando sul palco racconti di resistenza, di vigore umano e di sfide quotidiane. Queste storie evocano una profondità emotiva che invita il pubblico a riflettere sulle esperienze di vita di queste “creature piccole e buffe”. L’intento è di dare voce a chi, spesso, rimane inascoltato, rivelando la potenza di storie semplici ma significative.

La rassegna gioca con elementi visivi e performativi per creare un’atmosfera immersiva. Ogni spettacolo rappresenta un’opportunità per evidenziare come i racconti possano servire come forma di resistenza contro le ingiustizie e le ferite del tempo. Le opere in programma promettono di coinvolgere lo spettatore in un viaggio emozionante attraverso dimensioni culturali e sociali diverse, utilizzando il teatro come mezzo per riflettere e confrontarsi con la realtà contemporanea.

La partecipazione di artisti di prestigio

La rassegna si avvale di un cast di artisti di grande talento, ognuno dei quali porterà sul palco la propria visione unica del racconto. Figure come Marco Baliani, Alessandra Cristiani, Andrea Farnetani e molti altri contribuiranno a questo affascinante panorama artistico. Ognuno di questi professionisti porterà la propria esperienza e il proprio stile, offrendo una varietà di performance che spaziano dal teatro alla danza, dalla musica al circo contemporaneo. Gli artisti non solo intrattengono, ma anche provocano una riflessione profonda sulla condizione umana, rendendo la rassegna un appuntamento imperdibile per gli amanti delle arti performative.

Il calendario degli spettacoli: un ricco programma di eventi

Le date da segnare sul calendario

Il programma di YOU. The YOUng city – I grandi racconti prevede un fitto calendario di eventi che si svolgeranno nei weekend, principalmente il venerdì e il sabato, con inizio alle 21:00. Inoltre, per il progetto La City è KIDS, sono previsti quattro appuntamenti speciali la domenica pomeriggio, dedicati ai bambini e alle famiglie. Tra gli eventi più attesi, spiccano spettacoli come “La festa dei colori” di Abraxa Teatro, in programma il 20 settembre, che ha già fatto tappa in diversi festival internazionali, e il concerto “Like e Lily”, previsto per il 27 settembre.

A partire dall’1 novembre, il programma culminerà con una serata rock con gli Skindeep, ma non mancheranno anche altri spettacoli di teatro visivo e contemporaneo come “Il Principe delle tenebre” di Ruotalibera Teatro e “Sì l’ammore no” degli Scarti ETS/Frosini Timpano, in programma il 2 novembre. L’organizzazione invita il pubblico a non perdere nessuna delle 15 performance previste, tutte ad ingresso libero, con prenotazione consigliata.

Dettagli per la partecipazione e la prenotazione

Per assistere agli eventi, i partecipanti possono prenotare i propri posti online sul sito ufficiale del teatro o accedere direttamente il giorno dello spettacolo, in base alla disponibilità. Le porte si apriranno alle 20:30 per gli eventi serali e alle 16:00 per i pomeridiani. Con undici settimane di programmazione e incontri con il pubblico previsti dopo alcuni spettacoli, la rassegna promette di creare un forte legame tra gli artisti e la comunità, favorendo un dialogo che arricchisce l’esperienza teatrale.

Il supporto istituzionale e la cultura a Roma

La rassegna sostenuta dal Ministero della Cultura

Il progetto YOU. The YOUng city – I grandi racconti è stato realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, e si avvale del contributo di Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con SIAE. Questa collaborazione rappresenta un importante riconoscimento all’impegno nel promuovere la cultura dal vivo, specialmente in un momento storico in cui le arti performative stanno superando le sfide legate alla pandemia e stanno ricercando nuove modalità di interazione con il pubblico.

Questa rassegna non è solo un’opportunità per vedere spettacoli di alta qualità, ma anche un simbolo della resilienza culturale della città di Roma. Con la programmazione di eventi accessibili e inclusivi, il Centrale Preneste Teatro si afferma come un importante catalizzatore per la cultura del territorio, contribuendo all’arricchimento del panorama artistico e sociale della capitale italiana.

Le aspettative sono alte per una rassegna che non solo evidenzia il talento degli artisti, ma che allo stesso tempo celebra il potere trasformativo della narrazione e dell’arte, attraverso la quale si possono costruire ponti tra le generazioni e le diverse esperienze di vita.