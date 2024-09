Inaugurato un supermercato accogliente per persone con autismo a Prato: un progetto innovativo

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Redazione

Un nuovo supermercato inclusivo è stato inaugurato a Prato, precisamente in via Roma, per rispondere alle esigenze delle persone con autismo. Questo progetto, che segna un passo avanti verso l’inclusività, è il secondo della sua natura, dopo l’apertura del primo supermercato all’insegna di Coop fi a Firenze, inaugurato ad aprile 2022. La realizzazione di questa iniziativa è il risultato di una sinergia tra Unicoop Firenze e Autismo Firenze, con una forte collaborazione con l’associazione Orizzonte autismo, che mira a migliorare l’autonomia delle persone con disturbo dello spettro autistico.

Il progetto di supermarket inclusivo

Collaborazione tra enti e associazioni

Il supermercato Coop fi di Prato è stato sviluppato sotto l’ottica di creare un ambiente sempre più accogliente e accessibile per le persone con autismo. Il progetto si basa sulla collaborazione tra Unicoop Firenze, che gestisce i punti vendita, e l’associazione Autismo Firenze, affiancata dall’associazione Orizzonte autismo. Questa rete di collaborazione è fondamentale per garantire che le esigenze delle persone con autismo siano ascoltate e integrate all’interno delle strutture commerciali.

L’obiettivo principale di questo supermercato è facilitare l’autonomia delle persone affette da disturbo dello spettro autistico durante le attività quotidiane, in particolare il momento della spesa. Ogni iniziativa intrapresa è concepita non solo per venire incontro ai bisogni specifici di queste persone, ma anche per promuovere una maggiore consapevolezza sociale riguardo all’autismo.

Interventi strutturali e segnaletica

Il supermercato di via Roma ha subito importanti trasformazioni che ne hanno facilitato l’accessibilità. Tra le prime azioni intraprese vi è stata la creazione di una mappa del punto vendita. Questa mappa offre indicazioni chiare attraverso l’uso di icone della Comunicazione aumentativa alternativa , risultando essenziale per orientare i clienti tra le varie corsie e prodotti presenti.

In aggiunta, i cartelli delle corsie sono stati adattati per includere la simbologia Caa, facilitando la comprensione delle diverse categorie merceologiche. Tali modifiche sono state progettate per rendere il percorso di acquisto il più chiaro e semplice possibile, permettendo alle persone con autismo di gestire autonomamente la loro esperienza di spesa, dalla preparazione della lista all’acquisto finale.

Formazione e supporto per i dipendenti

Formazione specifica del personale

Un aspetto cruciale per il successo di questo progetto di inclusione è stata la formazione del personale. I dipendenti del supermercato di Prato hanno partecipato a sessioni formative specializzate, dove sono stati sensibilizzati sulle peculiarità del disturbo autistico. Questa formazione ha permesso loro di riconoscere le diverse esigenze delle persone con autismo e di intervenire in modo adeguato per assicurare un’esperienza di acquisto positiva e priva di stress.

Durante queste sessioni, il personale ha appreso anche come facilitare il momento della spesa, creando un ambiente sereno in grado di limitare fattori di disturbo, come rumori o affollamenti. Questo approccio permette ai lavoratori del supermercato di offrire un supporto concreto e un’accoglienza calorosa alle persone con autismo e alle loro famiglie.

Strumenti disponibili per l’autonomia

Presso il box informazioni all’interno del supermercato, è stato allestito un kit di strumenti progettati per supportare il percorso di autonomia delle persone con autismo. Questo kit sarà disponibile gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta, fungendo da risorsa aggiuntiva per migliorare l’esperienza di spesa.

Nell’ambito dell’inaugurazione del supermercato, hanno partecipato personalità di spicco, tra cui la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, e rappresentanti di Unicoop Firenze, sottolineando l’importanza sociale dell’iniziativa. La presenza di queste figure testimonia il sostegno della comunità e l’impegno collettivo nel promuovere l’inclusione e l’autonomia delle persone con autismo.