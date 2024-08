Incendio a Monte Carnevale: riaperta la pista dell’aeroporto di Fiumicino dopo gravi disagi

Ultimo aggiornamento il 29 Agosto 2024 by Redazione

Un incendio divampato nel pomeriggio presso Monte Carnevale ha costretto l’aeroporto di Fiumicino a chiudere temporaneamente la sua terza pista. Solo in serata, grazie all’impegno dei Vigili del Fuoco, la pista 16L è stata riaperta, consentendo la ripresa delle normali operazioni di volo. L’evento ha creato significativi disagi, con ritardi prolungati e molte difficoltà per i passeggeri in partenza o in arrivo.

L’incendio e le sue conseguenze

La dinamica dell’incendio

La situazione è diventata critica quando un incendio è scoppiato in un terreno agricolo situato a circa tre chilometri dall’aeroporto di Fiumicino, precisamente nella zona di Pantano di Grano, a Monte Carnevale. L’area del rogo ha immediatamente attirato l’attenzione dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in campo numerosi mezzi aerei e squadre di terra per controllare e domare le fiamme. L’intervento tempestivo è stato fondamentale per evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente nelle aree circostanti.

Impatti sul traffico aereo

A causa delle condizioni di sicurezza compromesse, l’aeroporto ha deciso di chiudere la pista 16L. Tale chiusura ha immediatamente creato una catena di disservizi per i passeggeri, con numerosi voli che hanno sperimentato ritardi. Molti viaggiatori, alcuni già a bordo degli aerei, hanno atteso anche per diverse ore prima di ricevere ulteriori informazioni da parte delle compagnie aeree. Le stime parlano di ritardi che in alcuni casi hanno superato le due ore.

Non è la prima volta che l’aeroporto di Fiumicino si trova a fronteggiare incidenti simili: già il giorno precedente, la stessa pista era stata chiusa per un’incendio in un’area agricola nei pressi di Maccarese. In quel frangente, il fumo denso aveva raggiunto lo scalo, rendendo insicuri i decolli e gli atterraggi.

Assistenza ai passeggeri e comunicazioni

Le misure adottate da Adr

Per far fronte alle problematiche create dall’incendio, Aeroporti di Roma ha attivato un servizio di assistenza specializzato per supportare i passeggeri in attesa. Sono stati istituiti punti informativi presso i terminal, dove il personale ha offerto assistenza e distribuito acqua a coloro che ne avevano bisogno. Inoltre, Adr ha comunicato tramite i propri canali social e sul sito ufficiale l’invito ai viaggiatori a verificare lo stato dei loro voli, fornendo anche un numero di contatto per ricevere ulteriori informazioni tramite WhatsApp.

L’importanza della comunicazione tempestiva

L’efficacia della comunicazione durante tali eventi si rivela cruciale. Infatti, tenere informati i passeggeri sulle modifiche ai voli e offrire supporto pratico nei momenti di incertezza può ridurre notevolmente il senso di disagio e frustramento. La prontezza di Adr nell’avvisare i viaggiatori e mettere a disposizione risorse adeguate ha senza dubbio contribuito a gestire una situazione potenzialmente esplosiva.

La riapertura della pista 16L, avvenuta poco prima delle 21 del 29 agosto, è stata un sollievo per molti, segnando la ripresa dell’operatività dell’aeroporto e la graduale normalizzazione dei voli. Tuttavia, l’episodio ha messo in luce l’importanza di una continua vigilanza e preparazione da parte delle autorità aeroportuali in situazioni di emergenza.