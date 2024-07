“Incendio boschivo in Slovenia: situazione attuale nel controllo dei focolai”

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2024 by Giordana Bellante

In merito all’incendio boschivo che ha colpito la Slovenia, il Sindaco di Nova Gorica, Samo Turel, ha fornito un aggiornamento rilevante riguardo alla situazione dei focolai ancora attivi.

Situazione attuale dei focolai

Il Sindaco di Nova Gorica ha dichiarato che alcuni focolai sull’area nord, in direzione della valle del Vipacco, sono ancora attivi, ma fortunatamente sotto controllo.

Rischi e interventi

L’amministratore locale ha sottolineato che l’unico rischio attuale è legato ad un eventuale rinforzo dei venti. Dall’incendio, sono già trascorse 24 ore durante le quali le autorità slovene, insieme al Sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, sono rimaste in contatto costante.

Intervento degli incendiari e autorità

Per fronteggiare la situazione critica, sono in azione aerei ed elicotteri, insieme a ben 450 vigili del fuoco che si stanno adoperando senza sosta per domare le fiamme e proteggere il territorio circostante.

