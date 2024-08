Incendio devastante a Pulsano: arrestato un 67enne accusato di incendio doloso e omicidio colposo

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Redazione

La recente tragedia avvenuta a Pulsano, nel tarantino, ha scosso l’opinione pubblica con l’arresto di un uomo di 67 anni, accusato di aver appiccato un incendio il 30 luglio scorso, che ha ridotto in cenere la pineta del villaggio FATA MORGANA. Le fiamme hanno danneggiato gravemente i Lidi e colpito turisti e residenti, lasciando dietro di sé dolore e distruzione, inclusa la morte di una donna di 86 anni. L’accusa di incendio doloso si arricchisce ora di un gravissimo reato: la morte come conseguenza di altro reato.

La devastazione della pineta del villaggio FATA MORGANA

La pineta del villaggio FATA MORGANA, una località storicamente frequentata durante l’estate, è stata teatro di un disastro ecologico e umano senza precedenti. Le fiamme hanno corso inarrestabili, distruggendo diversi ettari di vegetazione e interessando anche le spiagge affollate, come quelle di Baia Serrone, Lido Silvana e Lido Persefone. Gli incendiatori, purtroppo, hanno messo a rischio la vita e la sicurezza di centinaia di turisti e bagnanti, molti dei quali sono stati costretti a fuggire in preda al panico.

L’incendio ha causato gravi danni a numerose ville e altre strutture ricettive nella zona. La devastazione della pineta non ha solo un impatto ambientale, ma ha anche profonde ripercussioni economiche sul settore turistico locale, in un periodo già delicato a causa della pandemia. Questo evento ha evidenziato l’importanza cruciale della prevenzione degli incendi boschivi e della vigilanza da parte delle autorità competenti.

Le indagini e l’arresto del 67enne

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe dichiarato di aver dato fuoco a delle sterpaglie su un terreno comunale vicino alla sua abitazione. Tuttavia, il suo tentativo di gestione del fuoco è sfuggito al controllo, creando una catastrofe eccezionale. L’arresto è stato possibile grazie all’analisi delle immagini fornite dalle telecamere di videosorveglianza della zona e a vari indizi raccolti dagli Investigatori del Nucleo Forestali.

L’udienza di convalida per l’arresto del presunto piromane si è tenuta oggi davanti al Giudice per le Indagini Preliminari Rita Romano. Nelle prossime ore, verrà eseguita l’autopsia sulla donna deceduta a causa delle ustioni riportate, elemento cruciale per l’accusa, che potrebbe portare a penali più severe per l’uomo se venisse confermato il nesso causale tra il suo comportamento e la morte della vittima.

L’appello delle autorità e la prevenzione degli incendi

In risposta alle tragiche circostanze, il comandante dei Carabinieri Forestali di Taranto, tenente colonnello Antonio Santaniello, ha rilasciato una dichiarazione riguardo ai metodi utilizzati per investigare sugli incendi. “Le tecniche e procedure utilizzate ci permettono di individuare l’origine e le dinamiche degli incendi e, come in questo caso, di identificare i responsabili,” ha affermato.

L’appello alle cittadinanze è chiaro: è fondamentale segnalare prontamente eventuali incendi o situazioni sospette mediante i numeri di emergenza 1515 o 112. Una risposta rapida della comunità e delle autorità può contribuire a prevenire danni irreparabili e a facilitare il lavoro degli investigatori, assicurando che chi commette simili crimini non resti impunito. La collaborazione tra cittadini e istituzioni è essenziale per proteggere l’ambiente e la sicurezza collettiva.