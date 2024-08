Incendio minaccia rimboschimento al Gennargentu: mobilitate forze aeree e terra nella lotta al fuoco

Ultimo aggiornamento il 1 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un incendio sta provocando danni significativi in una vasta area di rimboschimento ai piedi del Gennargentu, in particolare nel comune di Aritzo, situato nel sud del Nuorese. Il Corpo forestale della Sardegna, in coordinamento con le autorità locali, ha attivato un piano d’emergenza per affrontare la situazione critica, mobilitando mezzi aerei e squadre sul campo. Questo evento si inserisce in un contesto di gravi incendi che hanno colpito la regione, amplificandone l’impatto ambientale e mettendo a repentaglio la flora locale.

La situazione attuale dell’incendio ad Aritzo

Intervento delle autorità

L’incendio, che ha preso piede in un’area particolarmente ricca di vegetazione, ha allarmato le autorità locali. Il territorio di Aritzo è stato designato come una zona critica, non solo per il suo valore ecologico ma anche per i rischi che l’irruzione delle fiamme rappresenta per le comunità circostanti. Il Corpo forestale ha immediatamente dispiegato squadre di agenti sul posto, pronti a effettuare operazioni di contenimento e spegnimento. A questo schieramento si sono uniti anche due elicotteri, provenienti dalle basi operative di Sorgono e Super Puma Fenosu, per fornire supporto aereo.

L’estensione del danno

La situazione si complica ulteriormente quando si considerano i recenti storici di incendi che hanno colpito la zona. Solo pochi giorni fa, un altro focolaio a Ottana ha causato ingenti danni, contribuendo a un bilancio già grave per l’area. Negli ultimi tempi, circa 1100 ettari di territorio sono andati in fumo, lasciando segni evidenti sull’ecosistema locale. Il nuovo incendio segna quindi un ulteriore capitolo nella difficile lotta contro le fiamme che devastano il Nuorese.

Il coordinamento tra le forze di emergenza

Strategie operative

Per fronteggiare questa emergenza, oltre agli elicotteri, è stato richiesto il supporto di due Canadair, velivoli specificamente equipaggiati per il trasporto rapido di acqua. Questi aerei sono attesi prestissimo per partecipare alle operazioni di spegnimento e tentare di contenere il fronte del fuoco che continua a espandersi in località Cantoniera Sa Casa, un’area critica per le risorse forestali locali.

Collaborazione interistituzionale

L’emergenza incendi ha evidenziato anche la necessità di un maggiore coordinamento tra diverse agenzie e istituzioni. Il Corpo forestale sta lavorando a stretto contatto con i sindaci dei comuni coinvolti per garantire un piano di evacuazione e di difesa per la popolazione e le aziende agricole che potrebbero trovarsi nel cammino del fuoco. La situazione è monitorata costantemente, e si prevede che ulteriori risorse possano essere mobilitate se l’incendio non sarà contenuto in tempi brevi.

Un anno devastante per la Sarda Cinire

Impatti ambientali e sociali

Gli incendi estivi non sono una novità per la Sardegna, ma quest’anno si stanno rivelando particolarmente devastanti. L’impiego intensivo delle risorse naturali e il cambiamento climatico hanno aggravato le condizioni favorevoli agli incendi. Mediante frequenti eventi di clima estremo, le aree boschive diventano sempre più vulnerabili. Gli effetti sono visibili non solo nell’ambiente, dove si registra un deterioramento della biodiversità, ma anche a livello comunitario, dove intere famiglie e aziende si trovano a far fronte a perdite sostanziali.

Prospettive future

È quindi fondamentale sviluppare strategie efficaci per la prevenzione degli incendi e per la gestione delle emergenze. In questo contesto, il dialogo tra le istituzioni e la popolazione diventa cruciale per garantire che le misure adottate siano ben comprese e sostenute da tutti. Con l’estate che avanza e la stagione degli incendi che continua a rivelarsi una sfida, l’attenzione delle autorità rimarrà alta, cercando di prevenire ulteriori devastazioni e di proteggere il patrimonio naturale della Sardegna.