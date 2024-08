Incendio nel bosco vicino a Redipuglia: domate le fiamme dopo ore di interventi dei vigili del fuoco

Ultimo aggiornamento il 28 Agosto 2024 by Giordana Bellante

markdown

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi nelle pinete adiacenti al Sacrario di Redipuglia, sollevando preoccupazioni tra residenti e turisti. Dopo intense sei ore di lavoro, i vigili del fuoco hanno finalmente dichiarato l’incendio spento, ma le operazioni di bonifica sono ancora in fase di attuazione. La situazione rimane delicata con squadre di emergenza pronte a intervenire in qualsiasi momento. L’area colpita, una delle più belle e storicamente significative della regione, è sotto stretta sorveglianza per garantire la sicurezza di tutti.

I dettagli dell’intervento dei vigili del fuoco

L’arrivo delle squadre

L’allerta è scattata intorno alle 15, quando le fiamme hanno cominciato a divampare nel bosco. Subito sono state mobilitate diverse unità, tra cui il distaccamento di MONFALCONE del comando di GORIZIA, supportato da squadre provenienti dai comandi di TRIESTE e UDINE. Gli operatori hanno subito iniziato le manovre per contenere l’incendio e mettere in sicurezza le aree circostanti per tutelare i residenti.

Gli sforzi di spegnimento e bonifica

Le squadre di emergenza sono state affiancate da volontari dell’associazione AIB e membri del Corpo Forestale Regionale. Due autobotti del comando di Gorizia, insieme a un elicottero in convenzione regionale, hanno svolto un ruolo cruciale nell’intervento, permettendo di bombardare le fiamme dall’alto e di spegnere i focolai in modo rapido ed efficace. Anche se il pericolo immediato è stato domato, la bonifica della zona rimane un passaggio essenziale per evitare futuri incendi e garantire il ritorno alla normalità per i residenti.

Le evacuazioni e la sicurezza dei residenti

Misure precauzionali attuate

Durante le operazioni di spegnimento, alcune abitazioni nelle vicinanze del bosco sono state evacuate per motivi di sicurezza. I vigili del fuoco e le autorità locali hanno agito tempestivamente, garantendo che le persone fossero messe in sicurezza. Gli evacuati, che inizialmente erano stati costretti a lasciare le loro case, dovranno attendere prima di poter rientrare, mentre le operazioni di bonifica e messa in sicurezza continuano.

Assistenza ai residenti evacuati

Le autorità locali hanno assicurato che coloro che sono stati costretti a evacuare riceveranno tutto il supporto necessario. Informazioni e aggiornamenti saranno forniti attraverso canali ufficiali, affinché gli interessati possano seguire l’evoluzione della situazione e pianificare il loro rientro nel rispetto della sicurezza. Eventuali aiuti temporanei sono stati messi in campo per garantire il benessere delle persone nel frattempo.

Proseguimento delle operazioni di controllo

Monitoraggio della situazione

Anche se l’incendio è stato dichiarato spento, la presenza delle squadre dei vigili del fuoco e del Corpo Forestale saranno permanenti nella zona per monitorare potenziali focolai. Le operazioni di controllo si protrarranno per tutta la notte, affinché non si verifichino nuovi sviluppi imprevisti. Gli operatori sono altamente formati e ben equipaggiati per gestire eventuali criticità che potrebbero emergere.

Pianificazione delle future attività di bonifica

Nella mattinata, è previsto l’inizio delle operazioni di bonifica nell’area colpita dall’incendio. Queste attività saranno fondamentali per garantire che il sottobosco non fornisca materiali infiammabili e per preparare la zona a un ripristino completo. Gli esperti del settore sono già al lavoro per pianificare un intervento efficace e ridurre il rischio di futuri incendi.

La comunità locale si stringe attorno all’area colpita, mostrando supporto per le operazioni di emergenza e ponendo attenzione sulle misure di prevenzione per il futuro.