Incentivi al lavoro per giovani con disabilità: come fare domanda fino al 31 ottobre 2024

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Le opportunità per i giovani con disabilità si ampliano a partire da oggi, lunedì 2 settembre, quando si apre il termine per la presentazione delle domande di accesso agli incentivi al lavoro. Questa iniziativa, promossa dal Ministero per le Disabilità e disciplinata dalla legge 18/2024, permette ai datori di lavoro di beneficiare di contributi importanti in caso di assunzione di giovani disabili. È un passo significativo verso l’inclusione lavorativa e l’adeguamento delle normative per sostenere il settore del terzo settore e delle onlus.

Gli incentivi previsti

Contribuire all’assunzione di giovani disabili

Il programma, pensato per incoraggiare l’assunzione di giovani con disabilità, offre un contributo sostanzioso agli enti del terzo settore e alle organizzazioni non lucrative. È specificamente destinato alle persone con disabilità di età inferiore ai 35 anni. Un aspetto utile da sottolineare è che il contributo è erogato per le assunzioni avvenute con un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024. L’incentivo non solo si limita all’assunzione ma supporta anche il costo del lavoro nei mesi successivi.

In particolare, l’entità del contributo prevede una somma una tantum di 12.000 euro per ogni assunzione e un supporto mensile di 1.000 euro per ogni mese, fino al termine previsto del 30 settembre 2024. Tuttavia, nel caso in cui il contratto venga interrotto prima di tale data, il contributo verrà corrisposto solamente fino al momento della cessazione del rapporto lavorativo. Questa misura intende garantire una certa stabilità economica per i datori di lavoro, incentivando le assunzioni in un periodo storico in cui l’inclusione sociale è di primaria importanza.

Modalità di presentazione delle domande

Chi può presentare la domanda e come procedere

Le domande di accesso ai contributi devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, e possono avvalersi di intermediari delegati per facilitare la procedura. L’accesso avviene attraverso il sito ufficiale dell’Inps, www.inps.it. È fondamentale per i datori di lavoro autenticarsi attraverso strumenti come SPID , CNS o CIE 3.0 .

Dopo essersi autenticati, i datori di lavoro devono utilizzare il servizio di “Comunicazione Bidirezionale” disponibile all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”. Questa sezione è facilmente accessibile dalla homepage del sito Inps, dove sarà possibile selezionare l’oggetto specifico “Incentivo per il lavoro delle persone con disabilità”. È fondamentale seguire attentamente le indicazioni per garantire un’adeguata presentazione delle domande, che saranno oggetto di successivi chiarimenti da parte dell’Inps, riguardanti le modalità di ammissione e l’erogazione dei contributi.

Dettagli aggiuntivi sugli incentivi

Informazioni future e gestioni pratiche

Un messaggio Inps del 29 agosto informa dettagliatamente come verranno gestiti questi incentivi e specifica che ulteriori chiarimenti relativi alle modalità di quantificazione e attuazione del contributo saranno comunicati attraverso un messaggio successivo. Gli enti del terzo settore e le onlus, ossia coloro che beneficeranno di più da questa iniziativa, sono invitati a rimanere aggiornati su tutte le informazioni divulgate dall’Inps per non perdere opportunità che potrebbero facilitare le loro operazioni e aumentare l’inclusione di giovani disabili nel mondo del lavoro.

Si tratta, dunque, di un’importante opportunità per rafforzare l’occupazione giovanile con disabilità e di favorire una maggiore collaborazione tra enti pubblici e privati nell’ambito del lavoro inclusivo. Con queste iniziative, il Ministero per le Disabilità dimostra un impegno concreto verso un lavoro più equo e accessibile per tutti.