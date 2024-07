INCIDENTE A VICO EQUENSE: DONNA CADUTA DAL BALCONE

Ultimo aggiornamento il 13 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Una donna di 62 anni è stata vittima di un incidente domestico questa mattina a Vico Equense, quando è caduta dal balcone di casa da un’altezza di circa 4 metri. La donna si trovava impegnata in lavori domestici al momento dell’accaduto e attualmente è ricoverata all’ospedale del Mare con prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

INTERVENTO DEI CARABINIERI

I carabinieri della stazione di Vico Equense sono intervenuti prontamente in via Paradiso dopo l’incidente. Una prima ricostruzione degli eventi, che sarà oggetto di ulteriori verifiche, suggerisce che la caduta sia stata accidentalmente causata da una perdita d’equilibrio della donna sul parapetto del balcone della sua abitazione.

RICOVERO IN OSPEDALE

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale del Mare dove attualmente riceve le cure necessarie. Nonostante la prognosi riservata, le autorità sanitarie non hanno dichiarato un pericolo imminente per la vita della donna, che è in fase di monitoraggio costante.

INDAGINI IN CORSO

Le autorità competenti stanno svolgendo approfondite indagini sull’incidente al fine di accertare con precisione le dinamiche che hanno portato alla caduta dalla balconata. Al momento, non emergono elementi che possano far presupporre ipotesi diverse da un tragico incidente domestico.