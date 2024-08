Incidente domestico a Capena: bambino di 5 anni in condizioni gravissime dopo un volo dal terzo piano

Ultimo aggiornamento il 20 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Capena, un comune alle porte di Roma, dove un bambino di cinque anni è precipitato da una finestra del terzo piano di un palazzo. Le sue condizioni sono critiche e i medici dell’ospedale Gemelli di Roma, dove il piccolo è attualmente ricoverato, mantengono la prognosi riservata. Si tratta di una situazione che ha profondamente scosso i residenti, che si stanno stringendo attorno alla famiglia, originaria del Bangladesh.

La dinamica dell’incidente

Un gioco tra fratelli finito in tragedia

L’incidente è avvenuto in un appartamento situato in Via Tiberina. Secondo le ricostruzioni fornite dai carabinieri, il bambino stava giocando con il suo fratellino. I due, intenti a rincorrersi all’interno delle stanze, non avevano idea della tragedia che stava per accadere. La madre, una donna di 35 anni, si trovava in una camera vicina e non si è accorta immediatamente dell’accaduto.

È ancora da chiarire se il piccolo si sia arrampicato per arrivare alla finestra, ma le prime testimonianze indicano che sia riuscito a raggiungere il davanzale, dove ha poi perso l’equilibrio e caduto per circa 8 metri. Ad accorgersi della situazione è stato il fratello, che ha immediatamente lanciato l’allerta. La reazione tempestiva ha permesso di attivare i soccorsi in pochi minuti.

L’intervento dei soccorsi

Il primo a intervenire è stato lo zio del bambino, che ha prontamente contattato i servizi d’emergenza. Mastini e manovre rapide hanno permesso l’immediato invio di un’eliambulanza del 118. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Gemelli, dove la squadra medica del reparto di terapia intensiva pediatrica, diretta dal professor Giorgio Conti, ha iniziato le cure necessarie. Al momento, il bambino è sottoposto a sedazione farmacologica e ventilazione meccanica, a causa di un grave politrauma e di lesioni cerebrali.

Il sostegno della comunità

La città si unisce in preghiera

La notizia dell’incidente ha colpito profondamente la comunità di Capena. In questi momenti di difficoltà, i residenti si sono uniti in un gesto di solidarietà verso la famiglia del bambino. La preghiera per la sua guarigione ha mobilitato la cittadinanza, che si è stretta attorno ai genitori e agli altri membri della famiglia. Questo supporto comunitario è un elemento fondamentale durante situazioni così drammatiche, contribuendo a sostenere psicologicamente i familiari nella lunga attesa dei miglioramenti clinici del piccolo.

Una gestione del dolore collettiva

La coppia originaria del Bangladesh che ha subito questo incidente è sotto choc e sta affrontando un momento di estrema difficoltà. Nonostante le preoccupazioni, è importante sottolineare che al momento non sono state contestate responsabilità ai genitori. Gli inquirenti stanno seguendo tutte le fasi necessarie per comprendere meglio le circostanze dell’accaduto, guidati da un’obiettività che contraddistingue il loro operato.

Nel frattempo, tutti i cittadini di Capena si stanno mobilitando per mostrare la loro vicinanza alla famiglia, attraverso iniziative che vanno da messaggi di supporto a campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza domestica, affinché simili incidenti possano essere prevenuti in futuro.

La situazione clinica del bambino

Prognosi riservata e assistenza medica

La situazione clinica del bambino resta critica, con i medici che dichiarano la prognosi assolutamente riservata. Il piccolo presenta lesioni gravi, tra cui fratture multiple e un danno cerebrale significativo, rendendo necessario un monitoraggio costante e interventi di emergenza per gestire la sua condizione. Gli sforzi del personale medico dell’ospedale sono massimali, e l’intera equipe sta affinando ogni tecnica disponibile per assicurare la migliore assistenza possibile.

I dettagli sulla salute del bambino sono difficili da aggiornare, ma i medici stanno cercando di ridefinire le strategie terapeutiche in base all’evoluzione del suo stato. Gli specialisti dell’ospedale Gemelli si stanno preparando a offrire il supporto necessario anche alla famiglia, offrendo loro informazioni chiare e consigli sui prossimi passi da seguire.

La trasformazione di questa tragedia in un’opportunità per riflessioni più ampie sulla sicurezza domiciliare e la gestione del gioco infantile è un obiettivo auspicato, con la speranza che eventi simili possano essere prevenuti in futuro.