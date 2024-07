Incidente in montagna nei pressi della Grotta del Petrienno

Ultimo aggiornamento il 24 Luglio 2024 by Francesca Monti

Una tragedia si è verificata oggi nei pressi della Grotta del Petrienno, quando una donna di 54 anni è caduta da un dirupo alto circa dieci metri mentre percorreva il sentiero verso l’abitato di Poggio Rocchetta nel territorio di Acquasanta Terme, nella provincia di Ascoli Piceno. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, scatenando un’operazione di soccorso impegnativa.

Intervento rapido e coordinato

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori della stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Ascoli Piceno, insieme ai sanitari del Cnsas, ai vigili del fuoco di Acquasanta Terme e al personale Saf della Centrale, che hanno offerto supporto all’equipe sanitaria di Icaro 02 e all’ambulanza del 118.

Stabilizzazione e trasporto in ospedale

I soccorritori hanno lavorato con grande professionalità per stabilizzare la donna ferita e trasportarla in sicurezza su una barella fino al paese, dove un’ambulanza era pronta ad accoglierla. A causa dei gravi traumi riportati, è stato necessario decidere il trasferimento urgente della paziente in eliambulanza, con codice rosso, verso l’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, per ricevere le cure specialistiche necessarie.

L’episodio drammatico ha evidenziato l’importanza dell’intervento tempestivo e coordinato delle squadre di soccorso in situazioni di emergenza in montagna. L’impegno e la competenza dimostrati dai soccorritori hanno contribuito a garantire la migliore assistenza possibile alla donna coinvolta nell’incidente. La comunità esprime solidarietà e augura pronta guarigione alla vittima, mentre le autorità competenti continueranno a investigare sulle circostanze dell’accaduto per garantire la massima sicurezza nei percorsi escursionistici della zona.