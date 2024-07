Incidente mortale in auto a Cocullo: anziano trovato carbonizzato

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un tragico evento ha sconvolto la tranquilla località di Cocullo, dove un anziano di 93 anni è stato ritrovato senza vita all’interno della sua auto avvolta dalle fiamme. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio mentre i vigili del fuoco di Sulmona intervenivano per spegnere un incendio di sterpaglie nelle campagne di Goriano Sicoli, in provincia dell’Aquila.

LE CAUSE DELL’INCIDENTE

Secondo le prime ipotesi formulate dai soccorritori, l’incendio potrebbe essersi sviluppato a seguito di un corto circuito provocato da un incidente. Purtroppo, l’anziano non è riuscito a uscire dall’abitacolo della sua vettura, un’antica Panda coinvolta nell’incidente.

ACCERTAMENTI IN CORSO

Al momento, sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti per comprendere appieno le dinamiche che hanno portato alla tragedia. I *carabinieri della compagnia di Sulmona sono sul posto e hanno già informato la procura della Repubblica per avviare le indagini necessarie.*

INCHIESTA IN CORSO

Le forze dell’ordine sono profondamente impegnate nell’indagine per fare luce sulla vicenda e stabilire con certezza le cause dell’incendio che ha tristemente causato la morte dell’anziano. Si tratta di un momento di dolore e costernazione per l’intera comunità locale.

