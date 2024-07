Incidenti tra tifosi a Vicenza: Il Questore emette 45 Daspo

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Il Questore di Vicenza, Dario Sallustio, ha preso provvedimenti dopo gli scontri avvenuti il 18 maggio durante l’incontro tra la squadra di casa e il Taranto. La partita, valida per la semifinale di ritorno dei play-off di Serie C, si è svolta di fronte a un pubblico numeroso allo stadio Menti e ha visto il Vicenza accedere al turno successivo.

Una cinquantina di ultras del Taranto, facenti parte del gruppo “Gradinata”, si sono presentati alla stazione ferroviaria di Vicenza quattro ore prima dell’inizio della partita con l’intento di evitare i controlli. Durante il tragitto verso lo stadio, alcuni di loro hanno coperto il volto e impugnato cinture e un’asta con una bandiera arrotolata, provocando un alterco con i tifosi vicentini lungo il percorso. L’intervento delle forze dell’ordine ha calmato la situazione, identificando e denunciando 12 facinorosi coinvolti nello scontro. Successivamente, sono stati identificati e puniti con Daspo 45 partecipanti ai disordini, mentre sono ancora in corso indagini per individuare altri responsabili.

Le autorità stanno portando avanti ulteriori attività investigative al fine di individuare e punire eventuali altri responsabili degli scontri avvenuti tra i tifosi del Vicenza e del Taranto. La collaborazione tra le forze dell’ordine e i club sportivi è fondamentale per prevenire episodi di violenza legati al calcio e garantire la sicurezza durante gli eventi sportivi.

