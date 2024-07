Inclusione e lavoro: il progetto PizzAutoBus per ragazzi autistici

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Un progetto innovativo

Parte da Milano Citylife PizzAutoBus, il progetto di progetto di PizzAut che entro il 2028 consentirà di assumere 120 ragazzi autistici e di far viaggiare 30 Food Truck, con l’obiettivo per il 2034 di superare le 500 assunzioni e più di 100 PizzAutoBus in Italia. Il progetto PizzAutoBus è stato presentato oggi a Milano all’ultimo piano della Torre PwC di CityLife a Istituzioni e Aziende.

L’inclusione nel mondo del lavoro

L’obiettivo dell’incontro è creare una grande alleanza sociale che favorisca l’inclusione nel mondo del lavoro. Il progetto prevede, nella sua fase sperimentale, la creazione di una flotta di 15 Food Truck targati PizzAut che gireranno per la Lombardia e successivamente per l’Italia per moltiplicare le occasioni di inclusione e soprattutto di lavoro per le persone autistiche.

Il lavoro come veicolo di inclusione sociale

“Il progetto PizzAutobus consiste nel comporre una flotta di Food Truck, saranno 15 in Lombardia e 107 in tutta Italia. Ogni mezzo può impiegare fino a 5 persone autistiche. Un impatto iniziale di 75 posti di lavoro e di oltre 500 a regime. Stiamo organizzando corsi mirati proprio per formare 56 giovani autistici che poi lavoreranno sui primi PizzAutobus. Perché lo facciamo? Perché il lavoro è un veicolo fondamentale di inclusione sociale, il progetto PizzAut nasce esattamente con questo presupposto e con l’obiettivo di trasformare i nostri ragazzi e le nostre ragazze in cittadini attivi, capaci di avere un futuro. PizzAut è un laboratorio di inclusione sociale, un amplificatore della nostra idea di futuro, le aziende sono il luogo in cui il risultato di questo laboratorio diventa realtà”. Il lavoro è sempre stato al centro del progetto PizzAut.

