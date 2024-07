Influencer Chiara Ferragni: dal lusso del jet privato al volo EasyJet

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Chiara Ferragni ha sorpreso i suoi fan

Chiara Ferragni ha sorpreso i suoi fan scegliendo di tornare da Maiorca con un volo EasyJet, abbandonando temporaneamente il confort del jet privato a cui ci ha abituato. Dopo aver condiviso momenti lussuosi durante l’addio al nubilato dell’amica Veronica Ferraro, tra piscina sul terrazzo di un albergo esclusivo e giornate in spiaggia, il ritorno in Italia ha mostrato un’influencer in una prospettiva diversa.

Il volo low-cost e le reazioni dei follower

La decisione di viaggiare in economy e non con il solito jet privato ha scatenato reazioni inaspettate tra i follower di Chiara Ferragni. Le foto postate dall’influencer, con il logo di EasyJet ben visibile e un sorriso rivolto a un’hostess, hanno generato domande sulle motivazioni di questa scelta. Molti si sono chiesti se questo sia un ulteriore segnale di un declino imprenditoriale o se, nonostante le recenti difficoltà nel business, Chiara sia ancora in grado di permettersi un jet privato. Tra ipotesi contrastanti e commenti affettuosi, i fan si sono divisi sull’interpretazione di questa novità nel mondo dei viaggi di un’icona di stile e successo.

