Intelligenza artificiale e legalità: il monitoraggio delle opere per Milano Cortina 2026

Ultimo aggiornamento il 29 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il progetto dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano e Cortina 2026 sta acquisendo un’importanza crescente non solo sul piano sportivo, ma anche su quello della legalità e della trasparenza. Grazie all’implementazione di un sistema di intelligenza artificiale e di monitoraggio, l’integrità dei lavori sarà garantita. Simico, la società partecipata dal Governo, gioca un ruolo cruciale nell’attuazione delle opere necessarie, valutate oltre 3 miliardi di euro.

Simico e la sua funzione nel progetto

La gestione e il monitoraggio delle opere olimpiche

Simico è stata istituita con l’obiettivo principale di realizzare le oltre 100 opere edilizie necessarie per i Giochi Invernali di Milano e Cortina 2026. Con un budget che supera i 3 miliardi di euro, la società ha la responsabilità di garantire non solo l’efficacia dei lavori, ma anche la loro legalità. A tal fine, è stata creata una banca dati che funziona come strumento per il monitoraggio dei contratti e dei flussi finanziari, garantendo che tutte le operazioni siano effettuate secondo le normative vigenti. Questo sistema innovativo consente raggruppamenti di dati relativi a procedure di appalto, monitoraggio dei lavori e valutazione della qualità delle forniture.

L’applicazione web per il controllo in tempo reale

Oltre alla banca dati, Simico ha lanciato un’applicazione web che offre uno strumento utile per l’accelerazione delle procedure di controllo. Questa piattaforma permette di seguire in tempo reale lo stato di avanzamento dei cantieri, migliorando così la trasparenza. L’implementazione di questo sistema è particolarmente significativa per il monitoraggio efficiente delle attività e per l’identificazione tempestiva di eventuali problemi o ritardi, contribuendo nel complesso a rafforzare la fiducia in questo grande evento sportivo.

Il protocollo legalità nella gestione dei lavori

La sottoscrizione e gli obiettivi del protocollo

Il Protocollo quadro di legalità è stato firmato dal direttore della Struttura per la prevenzione antimafia, il prefetto Paolo Canaparo, e dal Commissionario straordinario Fabio Massimo Saldini. Questo accordo ha come obiettivo quello di garantire legalità e trasparenza in tutte le fasi dei contratti di lavori e delle forniture legate ai Giochi. L’adozione di un quadro normativo così rigoroso è fondamentale per assicurare che ogni gara d’appalto rispetti le linee guida stipulate.

Misure di controllo e vigilanza antimafia

Le Linee guida per il controllo antimafia adottate dal Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza sono state integrate in questo Protocollo. Le misure stipulate sono orientate a rafforzare le procedure di controllo, garantendo tempi certi nella realizzazione delle opere. Dunque, non solo si mira a garantire la trasparenza, ma anche a mantenere uno standard di vigilanza elevato per il rispetto delle normative.

Il monitoraggio dinamico e la regolarità dei flussi informativi

La creazione di una banca dati per gli esecutori

Simico, nella sua veste di Stazione appaltante, ha avviato un monitoraggio dinamico dei lavori. Questa attività si basa sull’istituzione di una banca dati contenente informazioni aggiornate sugli esecutori e le attività affidate. La trasparenza è garantita anche attraverso la condivisione settimanale di report di cantiere, permettendo così di seguire in modo attento e sistematico l’avanzamento dei lavori. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la creazione di un sistema di gestione dei lavori che non solo rispetta le normative, ma promuove anche una collaborazione attiva tra le varie autorità di vigilanza coinvolte.

La cooperazione tra le autorità di vigilanza

Il flusso regolare di informazioni tra Simico e le autorità di vigilanza è essenziale per monitorare eventuali irregolarità. Grazie a questa collaborazione, si è in grado di garantire che ogni azione intrapresa sia conforme alle normative di legge. Questo approccio integrato e sistematico costituisce una garanzia per una gestione efficiente e corretta delle opere legate a Milano Cortina 2026, ponendo così le basi per un evento che promuove non solo lo sport, ma anche valori di legalità e trasparenza.