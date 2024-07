Interrogatorio in Questura sulla morte di Pierina Paganelli a Rimini

Ultimo aggiornamento il 13 Luglio 2024 by Francesca Monti

Manuela Bianchi, la nuora della vittima Pierina Paganelli, è stata convocata in Questura a Rimini per essere interrogata dalla Squadra Mobile, sotto il monitoraggio del sostituto procuratore Daniele Paci, responsabile del caso d’omicidio. La donna sarà sottoposta all’interrogatorio del dirigente Marco Masia per approfondire i dettagli legati alla sua relazione con l’indagato Louis Dassilva, attualmente l’unico sospettato di omicidio volontario.

Il contesto della vicenda

È noto al pubblico che tra Bianchi e Dassilva vi fosse una relazione da diversi mesi prima dell’omicidio di Pierina Paganelli il 3 ottobre. Tale aspetto è stato oggetto di approfondimenti da parte degli inquirenti, che hanno già interpellato sia l’indagato che persone vicine a lui, come la moglie Valeria Bartolucci. Martedì si prospetta quindi come un momento cruciale per chiarire dettagli ancora oscuri e potenzialmente rilevanti per l’indagine.

Il ruolo chiave di Manuela Bianchi

La scoperta del cadavere di Pierina Paganelli avvenuta il mattino seguente alla sua morte è stata effettuata proprio da Manuela Bianchi all’interno del garage in via del Ciclamino. È stata lei a dare l’allarme e a chiedere aiuto ai vicini, tra cui Louis Dassilva. Questi momenti iniziali sono fondamentali per comprendere i retroscena del caso, in quanto Bianchi e Dassilva sono stati più volte interpellati per ricostruire quanto accaduto quella mattina.

Il coinvolgimento del genetista Emiliano Giardina

Parallelamente all’interrogatorio di Manuela Bianchi, è avviata l’attività di tamponamenti sui reperti rinvenuti sulla scena del crimine da parte del genetista Emiliano Giardina, noto per il suo ruolo nella risoluzione di altri casi rilevanti. La sua partecipazione, richiesta dal giudice Vinicio Cantarini, potrebbe fornire ulteriori elementi utili per dare una svolta all’inchiesta sulla morte di Pierina Paganelli.

Il tracciamento della verità prosegue senza sosta, nel tentativo di fare luce su un’oscura vicenda che ha scosso la cittadina di Rimini e oltre.