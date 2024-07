“Into the series: il podcast imperdibile per gli amanti delle serie tv”

Ultimo aggiornamento il 25 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Unisciti alla conversazione sulle serie tv con Into the Series, il podcast che unisce intrattenimento e approfondimento per gli appassionati della serialità. Scopri consigli, curiosità e tanto altro in ogni episodio!

La Nascita di un Podcast Appassionato

Into the Series è il risultato della passione condivisa per le serie tv da parte di dituttounpop e Tv Tips. Il podcast vede Luca Lemma come moderatore e appassionato conoscitore del mondo seriale, affiancato dagli esperti Giorgia Di Stefano e Riccardo Cristilli. Questo trio dinamico si è conosciuto anni fa sui social grazie alla loro comune passione per le serie tv, creando un legame che va oltre i confini del web.

Una Comunità Seriale che Diventa Podcast

In un’epoca in cui i social permettevano scambi sereni e autentici, il Serial Club è stato il luogo in cui Luca, Giorgia e Riccardo hanno iniziato a condividere la loro passione. Questa amicizia si è trasformata in un podcast che riflette la loro sintonia e conoscenza del mondo seriale, disponibile su varie piattaforme come Spreaker, Apple, Audible e Spotify.

Le Puntate di Into the Series

1×10 Le Serie TV del 2024

Nell’episodio decimo, un bilancio di metà stagione tra le serie tv più discusse, i nominati agli Emmy e le preferite finora. In ascolto su Spreaker, Apple, Spotify e altre piattaforme.

1×09 Serie TV di Maggio e le Attese di Giugno

Dalla bellezza della serialità alla breve vita delle miniserie, la nona puntata esplora le serie tv di maggio e porta riflessioni interessanti. Disponibile su varie piattaforme.

1×08 Aprile e il Fenomeno Baby Reindeer

L’ottava puntata analizza il fenomeno Baby Reindeer e anticipa titoli in arrivo a maggio. Ascoltabile su diverse piattaforme streaming.

1×07 Marzo: Le Preferite del Mese

Un’episodio ricco di serie tv preferite e sorprese del mese di marzo, con occhi puntati sul future. Disponibile su varie piattaforme.

1×06 Moda e Serie TV

Una puntata speciale sull’intreccio tra moda e serie tv, con ospite esperto Stefano Mastropaolo. Dai consigli di febbraio agli approfondimenti, un’episodio da non perdere.

1×05 Premi, Reunion e Gennaio

La quinta puntata offre uno sguardo ai premi, reunion, serie tv amate e meno amate di Gennaio. Un concentrato di serialità da ascoltare su diverse piattaforme.

1×04 Speciale 2023

Un episodio speciale con ospite Federico Vascotto per ripercorrere il 2023 e anticipare il futuro seriale. Da non perdere su varie piattaforme streaming.

1×03 Novembre: Serie TV e Novità

Dalla fine dello sciopero alle serie tv in attesa, un episodio focalizzato sulle novità del mese di novembre. Disponibile su diverse piattaforme.

1×02 Addii, Consigli e Delusioni

L’episodio 2 ricorda Matthew Perry e offre consigli e suggerimenti su serie tv di ottobre e il meglio di Apple TV+. Da ascoltare su varie piattaforme.

1×01 Settembre: Inizio e Aspettative

La prima puntata affronta il blocco di Hollywood, le serie tv più convincenti di settembre e l’anticipo di ottobre. Un viaggio seriale imperdibile.

Segui Into the Series per restare aggiornato sulle serie tv più interessanti e scoprire il mondo della serialità insieme agli appassionati del podcast.